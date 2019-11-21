90 oyunculuk liste açıklandı... İşte dünyanın en iyi futbolcusu

2018-2019 sezonu için FIFA tarafından verilen "Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil Van Dijk kazanırken Ballon D'or'un sahibi ise Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi oldu. Bu iki ödülün farklı isimlere gitmesi tartışmaları körüklerken ESPN, 9 farklı pozisyonda dünyanın en iyi futbolcularının sıralamasını yayımladı. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Alisson, Robert Lewandowski, Sergio Agüero, Messi, Van Dijk gibi isimlerin yer aldığı listede her bir pozisyona göre oyuncuların sıralaması yapıldı. İşte 9 farklı pozisyonda dünyanın en iyi oyuncuları...