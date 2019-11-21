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  • 90 oyunculuk liste açıklandı... İşte dünyanın en iyi futbolcusu

90 oyunculuk liste açıklandı... İşte dünyanın en iyi futbolcusu

2019-2020 sezonunda Avrupa liglerinin devre arasına doğru yaklaşılırken ESPN 9 farklı pozisyon için dünyanın en iyi futbolcularının sıralamasını yayımladı. Kaleci, sağ bek, stoper, sol bek, merkez orta saha, ofansif orta saha, kanat, forvet ve santrfor pozisyonlarında dünyanın en iyi oyuncularının sıralandığı listelerde Virgil Van Dijk, , , Kylian Mbappe, gibi oyuncuların bulunduğu sıralar belli oldu. İşte ESPN'in listesine göre 9 farklı pozisyonda dünyanın en iyi futbolcuları...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 19:17 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 19:37
90 oyunculuk liste açıklandı... İşte dünyanın en iyi futbolcusu

2018-2019 sezonu için FIFA tarafından verilen "Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil Van Dijk kazanırken Ballon D'or'un sahibi ise Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu oldu. Bu iki ödülün farklı isimlere gitmesi tartışmaları körüklerken ESPN, 9 farklı pozisyonda dünyanın en iyi futbolcularının sıralamasını yayımladı. , Kylian Mbappe, Alisson, , Sergio Agüero, Messi, Van Dijk gibi isimlerin yer aldığı listede her bir pozisyona göre oyuncuların sıralaması yapıldı. İşte 9 farklı pozisyonda dünyanın en iyi oyuncuları...

90 oyunculuk liste açıklandı... İşte dünyanın en iyi futbolcusu

Kaleci

10- Andre Onana / Ajax

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90 oyunculuk liste açıklandı... İşte dünyanın en iyi futbolcusu

9- David De Gea / Manchester United

90 oyunculuk liste açıklandı... İşte dünyanın en iyi futbolcusu

8- Hugo Lloris / Tottenham

90 oyunculuk liste açıklandı... İşte dünyanın en iyi futbolcusu

7- Kepa Arrizabalaga / Chelsea

90 oyunculuk liste açıklandı... İşte dünyanın en iyi futbolcusu

6- Wojciech Szczesny / Juventus

90 oyunculuk liste açıklandı... İşte dünyanın en iyi futbolcusu

5- Manuel Neuer / Bayern Münih

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