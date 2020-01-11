Ve Liverpool kapıyı çaldı: Uğurcan Çakır'ı hemen istiyoruz

Trabzonspor bir yandan kadrosunu güçlendirmeye çalışırken bir yandan da oyuncularına gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor.Lige ve Türkiye Kupası'na odaklanmak isteyen Fırtına'nın kapısını İngiliz devi Liverpool, Uğurcan Çakır için ikinci kez çaldı. Sezon başında da istedikleri 23 yaşındaki genç kalecinin peşini bırakmayan Ada ekibi, 15 milyon Euro'luk yeni teklif sundu vemesajı gönderdi.Ancak bordo-mavili kulüpLiverpool'un Uğurcan ilgisini doğrulayan Başkan Ahmet Ağaoğlu,şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU