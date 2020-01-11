Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ve Liverpool kapıyı çaldı: Uğurcan Çakır'ı hemen istiyoruz

Ve kapıyı çaldı: 'ı hemen istiyoruz

İngiliz devi , sezon başından beri peşinde oldukları Trabzonsporlu kaleci 'ı kadrosuna katmakta ısrarlı. 23 yaşındaki file bekçisi için 15 milyon Euro'luk teklif sunan ekibi, "Sezon sonunu bekleyemeyiz, bize şimdi verin" mesajı gönderdi. Yönetim teklifi reddetti

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 11.1.2020
Ve Liverpool kapıyı çaldı: Uğurcan Çakır'ı hemen istiyoruz
Trabzonspor bir yandan kadrosunu güçlendirmeye çalışırken bir yandan da oyuncularına gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor. Serkan Asan'a 1.5 milyon Euro, Abdurrahim Dursun'a 1 milyon Euro, Hosseini'ye 2.5 milyon Euro, Nwakaeme'ye 4 milyon Euro'luk teklifler alan bordo-mavililer, ayrıca Sturridge ve Ekuban'a menajerler tarafından getirilen teklifleri de reddetti. Lige ve Türkiye Kupası'na odaklanmak isteyen Fırtına'nın kapısını İngiliz devi Liverpool, Uğurcan Çakır için ikinci kez çaldı. Sezon başında da istedikleri 23 yaşındaki genç kalecinin peşini bırakmayan Ada ekibi, 15 milyon Euro'luk yeni teklif sundu ve "Sezon sonunu bekleyemeyiz, hemen almak istiyoruz" mesajı gönderdi.

TRABZONSPOR EURO 2020 PLANI YAPIYOR
Ancak bordo-mavili kulüp Uğurcan'ın performansını daha da artırıp EURO 2020'de oynama ihtimalini göz önüne alarak bu teklifi kabul etmeme kararı aldı. Liverpool'un Uğurcan ilgisini doğrulayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Uğurcan'ın var olan potansiyelinin dikkat çekmesi kadar normal bir durum yok. Belki ileride Liverpool'un kalesini koruyacak ismin şu an bizim kalemizde olması gurur verici. Kendisini daha da geliştirecek" şeklinde konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ve Liverpool kapıyı çaldı: Uğurcan Çakır'ı hemen istiyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN