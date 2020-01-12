MAÇ SONUCU | Kocaelispor 2 - 0 Payaspor

TFF 3.Lig 2.Grup'ta ilk yarıyı en yakın rakibi Fethiyespor'un 5 puan önünde lider olarak tamamlayan Kocaelispor, ikinci yarının ilk maçında Hatay temsilcisi Payasspor'u konuk etti. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı 10 bini aşan Yeşil-Siyahlı taraftar takip etti. Yeni transferlerden Ali Han Tunçer'in ilk 11'de başladığı karşılaşmanın ilk yarısında Kocaelispor topla oynayan taraf olsa da kapalı bir defans anlayışı sergileyen Payas karşısında net pozisyon bulmakta zorlandı.

ALİ HAN'IN GOLÜ GEÇERSİZ

İlk yarının sonlarına doğru, 40. dakikada Yakup'un ara pasında topla buluşan Ali Han, kaleciyi de geçip topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. Hemen iki dakika sonrasında ise Erdinç Karakaş'ın sol taraftan yaptığı güzel ortada çok müsait bir pozisyonda olan Yakup'un kafa vuruşu üstten auta çıktı, ilk yarı golsüz sona ererken, Payasspor kalecisi Suphi ve Payassporlu futbolcular zaman geçirmek için yerden kalkmadı.

18 YAŞINDAKİ GÖKDENİZ SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıda gol için baskısını artıran ve Payas kalesine üs kuran Kocaelispor'da Ali Han ve Burak'ın şutlarından sonuç çıkmadı. Oyuna ilk hamlesini 64.dakikada yapan Selahaddin Dinçel, Talha'nın yerine Gökdeniz'i alırken, bu hamle meyvesini 3 dakika sonra verdi. Ceza sahası içinde pozisyonu takip eden ve seken topu önünde bulan Gökdeniz, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek Kocaelispor'u öne geçirdi. Golün ardından Gökdeniz üst üste iki çok müsait pozisyondan da yararlanamadı.

PUAN FARKI 8 OLDU

90.dakikada ceza sahası içinde yakalanan Payas atağında kaleci Ercüment topu çıkarmayı başarırken, maçın son anlarında da kalesini gole kapatan Kocaelispor'da uzatma anlarında Gökdeniz bir kez daha sahneye çıktı skoru belirleyen golü attı. Temsilcimiz sahadan 2-0 galip ayrılarak ikinci yarıya da galibiyetle başladı ve galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Puanını 40 yapan Körfez, haftayı en yakın rakibi Fethiyespor'la olan puan farkını 8'e çıkardı. Yeşil-Siyahlı temsilcimiz, 19.hafta maçında 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda en yakın takipçisi Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 3. LİG'DE SON DURUM

TFF 3. Lig'de 3 grubu zirvede bitirecek ekipler, TFF 2. Lig'e yükselecek. Her gruptan dörder takımın play-off mücadelesi vereceği ligde, gruplarda birer ekip daha TFF 2. Lig vizesi alacak. Ligde 18'er takımın yer aldığı 1. ve 3. Grup'ta 3, 17 ekibin mücadele ettiği 2. Grup'ta ise 2 ekip ise Bölgesel Amatör Lig'e gerileyecek.

Bu sezon TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan köklü kulüplerden Kocaelispor ile Karşıyaka, TFF 2. Lig'e yükselmek için mücadele ediyor. Kocaelispor'un lider durumda bulunduğu 2. Grup'ta Karşıyaka ise play-off barajında yer alıyor.

Ege Bölgesi'ni 6 sezon Süper Lig'de temsil ettikten sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Manisaspor, 6 ceza puanı aldığı 1. Grup'ta -3 puanla son sırada bulunuyor.

İkinci devre öncesinde 1. Grup'ta Anagold 24Erzincanspor, 3. Grup'ta ise Karacabey Belediyespor lider durumda yer alıyor.