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: 'u verin parlatayım

Geçen sezon ’ın Alanya’da yeniden doğuşunda pay sahibi olan genç teknik direktör , Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için de “Bize kiralayın, yeniden kendine gelsin” önerisinde bulundu.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 12.1.2020
Sergen Yalçın: Oğuzhan Özyakup'u verin parlatayım

Beşiktaş'ta son iki sezondur kayıpları oynayan Oğuzhan Özyakup'a Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın talip oldu. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den Alanya'ya kiralanan Ozan Tufan'ın yeniden doğuşunda büyük pay sahibi olan Yalçın, bu kez Oğuzhan için devreye girdi. Siyah-beyazlı yönetime haber gönderen genç çalıştırıcı, "Oğuzhan kaliteli futbolcu ancak özgüven kazanması gerekiyor. Bize kiralayın, sezon sonuna kadar onu oynatayım. Yeniden parlasın" dedi.

ADVOCAAT DA FEYENOORD'A İSTİYOR

Öte yandan Hollanda'nın Alegemeen Dagblad gazetesi, Feyenoord'un hocası Dick Advocaat'ın Oğuzhan Özyakup'la ilgilendiği yazdı. Haberde orta sahaya takviye yapmak isteyen Feyenoord'un Oğuzhan için Beşiktaş'la temasa geçmeye hazırlandığı belirtildi. Beşiktaşlı futbolcunun, devre arası tatilinde Hollanda'da takım aradığı iddia edilmişti.

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Sergen Yalçın: Oğuzhan Özyakup'u verin parlatayım
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