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Ozan Tufan kimdir?

Ozan Tufan 23 Mart 1995 yılında dünyaya gelen Ozan Tufan aslen Bursalıdır. Fenerbahçe spor kulübünde formaya giyen Ozan Tufan orta saha mevkinde oynamaktadır Ozan Tufan kimdir? İşte kariyeri ve hayatı..

Ozan Tufan kimdir? Devamı

Ozan Tufan 24 yaşındadır.Bursa'da 10 yaşında okul takımıyla oynadığı turnuvalarda Bursaspor Kulübü alt yapı antrenörleri tarafından keşfedilen Ozan Tufan 2005 yılında lisansı çıkarılmıştır.

2013 yılında Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya alan ve UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Bursaspor formasi ile KuPS Kuopio gol atan Ozan Tufan Avrupa'da en genç gol atan oyuncu başarısına erişmiştir.

Ozan Tufan'ın futbol kariyeri

Altyapı kariyeri

2005 - 2012 yılları arasında Bursaspor alt yapısında oynamıştır

Profesyonel kariyeri

2012 - 2015 yılları arasında Bursaspor takımıyla 41 maçta 3 gol atmıştır.
2015 yılında bugüne Fenerbahçe takımında oynamaktadır.

Millî takım kariyeri

2012 yılında Türkiye U-17 forması ile 1 maçta oynamış hiç gol atamamıştır
2012 - 2013 yılında Türkiye U-18 forması ile 11 maçta oynamış hiç gol atamamıştır
2012 yılında Türkiye U-19 forması ile 16 maçta forma giymiş 1 gol atmıştır.
2014 yılında Türkiye forması ile 29 maçta forma giymiş 2 gol atmıştır.

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