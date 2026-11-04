Thomas Reis: "Avrupa’da yukarıya doğru ilerlemek istiyoruz"

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın Alman ekibi Freiburg'u konuk edecek Trabzonspor'da Teknik Direktör Thomas Reis ve futbolculardan Ozan Tufan, karşılaşmanın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenledi.

Freiburg'un yakından tanıdığı takımlardan biri olduğunu belirten Thomas Reis, "Çok iyi bildiğim takımlardan biri. İyi baskı yapan, pres gücü yüksek bir takım. Bizim de yapmamız gereken doğru çözümleri üretmek. Samsunspor'u çalıştırırken bir Alman takımıyla karşılaşmıştık ancak sonuç istediğimiz gibi olmamıştı. Yarın umuyorum ki iyi bir sonuç alarak sahadan ayrılacağız. Avrupa'da yukarıya doğru ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sakat oyuncuların durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Reis, "Bizimle olamayacak oyuncular hakkında konuşmayı sevmiyorum. Sakatlıklar var ve bu durumdan dolayı mutlu değilim. Ancak sakatlıkların diğer oyuncular için fırsat anlamına geldiğini de unutmamak gerekiyor. Forvet oyuncusu konusunda elimizde fazla alternatif yok. Neler yapabileceğimize bakacağız ve en doğru tercihi yapacağız. Sahaya en iyi kadroyla çıkmayı planlıyoruz. Aral ve Dju, milli araya kadar bizimle birlikte olamayacaklar" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇIN FARKLI BİR HİKAYESİ VAR"

Takımın son dönemdeki performansına da değinen Thomas Reis, her karşılaşmanın kendine özgü bir hikayesi olduğunu vurgulayarak, "İyi sonuçlar her zaman takıma yardımcı olur. Rakipler de bunu dikkate alır. Bizim yapmamız gereken aynı tutumu gösterebilmek. Son maçlarımız bizim için kolay geçmedi. Bazen sabırlı olmanız gerekiyor. Son karşılaşmada da zorluklar yaşadık. Bazen maçların çözümü devre arasında bulunabiliyor. Her maçın birbirinden farklı bir hikayesi var" dedi.

Takımın geldiği noktadan memnun olduğunu belirten Alman teknik adam, "İyi bir kadronuz varsa 11 konusunda teknik direktör olarak zorluk yaşayabilirsiniz. Ancak takım olarak iyi bir seviyeye geldiğimizi söyleyebilirim. Yarın umuyorum ki dolu bir statta oynayacağız. Bizim yapmamız gereken iyi bir performans ortaya koymak. Saha ile tribünler bir olduğu sürece işimiz daha kolaylaşır. Taraftar yanınızdaysa işler çok daha kolay olur" şeklinde konuştu.

OZAN TUFAN: "REIS'İN GELİŞİNDEN SONRA YUKARIYA DOĞRU BİR İVME YAKALADIK"

Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan ise Teknik Direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından takımda olumlu bir değişim yaşandığını söyleyerek, "Thomas Reis geldikten sonra her maça tek tek bakıyoruz. Her karşılaşmayı ayrı değerlendiriyoruz. Yoğun bir tempomuz var ve bunun meyvelerini alıyoruz. Güçlü bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Herkes birbiri için mücadele ediyor. Ortaya çıkan tablo da bunun sonucu" ifadelerini kullandı.

Teknik heyetin takıma katkısına dikkat çeken Tufan, "Hocamızın gelişinden sonra yukarıya doğru bir ivme yakaladık. Hocamızın yardımcıları da bizi çok iyi hazırlıyor. Nerede ciddi, nerede daha neşeli antrenman yapacağımızı çok iyi analiz ediyorlar. Durumumuzdan memnunuz. Yarın da bu çalışmanın karşılığını alacağımız maçlardan birini oynayacağız. Umarım bu olumlu gidişatımız devam eder" diye konuştu.

"KULÜBE BAĞLILIĞIMI GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Trabzonspor'a olan bağlılığını sahada göstermeye çalıştığını dile getiren 31 yaşındaki futbolcu, "İsimler her zaman gelip geçici, önemli olan kulüpler. Ben de kulübüme olan bağlılığımı ortaya koymaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Yarın zor bir maç olacak. Alman futbol ekolünü en iyi bilen isimlerden biri Thomas Reis hocamız. Sakat oyuncularımız var ancak bu bizim için bir engel değil. Yarın önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Taraftarlarımıza güzel bir galibiyet armağan etmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

A Milli Futbol Takımı'nda yeniden forma giymek istediğini belirten Ozan Tufan, "Milli takımda olmak her oyuncunun hayalidir. Ben de o futbolculardan biriyim. Yeniden milli takıma dönmek isterim. Sergen hocayla bu konuda herhangi bir iletişimim olmadı ancak tekrar milli takıma çağrılma konusunda beklentim var. Cuma gününe alarm kurduk ve bekliyorum. Bekleyip, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör