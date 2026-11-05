Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Thomas Reis'ten Freiburg maçının ilk 11'inde 3 değişiklik!
Giriş Tarihi: 05.11.2026 21:05

Trabzonspor'da Thomas Reis'ten Freiburg maçının ilk 11'inde 3 değişiklik!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde teknik direktör Thomas Reis, Gaziantep FK maçı ilk 11'ine göre Freiburg müsabakasına 3 değişiklikle başladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA
Trabzonspor’da Thomas Reis’ten Freiburg maçının ilk 11’inde 3 değişiklik!
  • ABONE OL

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Almanya'nın Freiburg takımını konuk eden Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, sol bekte kart cezalısı Cabral'ın yokluğunda Mustafa Eskihellaç'ı sahaya sürerken, yedek soyundurduğu Savic'in yerine Cenk Özkacar'ı, Melih Kabasakal'ın yerine de Mendy'yi sahaya sürdü.

Savic ve Ozan Tufan'ın ilk 11'de olmaması nedeniyle Muhammed Salah, sahaya kaptan olarak çıktı.

Trabzonspor'da UEFA listesine bildirilen isimlerden Dju, Aral Şimşir, Batagov, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları, Cabral da kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Ayrıca, oynama izinleri olmayan Malinovskyi, Okay Yokuşlu, Metehan Mimaroğlu, Umut Nayir ve Ali Habeşoğlu da kadroda yer almadı.

Eksik oyuncuların yokluğunda altyapıdan kaleciler Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol Can Çolak'ın yanı sıra, Mustafa Kuzey Akçay, Ahmet Cemil Güren ile Oğuzhan Ertem kadroda yer aldı.

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Tribünlerin önemli bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada Alman taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün bir kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.

Karşılaşma öncesi İspanya 2. Futbol Ligi'nde Andorra ile yapılan maçta rakip kaleciyle çarpıştığı pozisyonda hayatını kaybeden Tenerife'nin 30 yaşındaki İspanyol futbolcusu Jesus de Miguel Alameda için saygı duruşunda bulunuldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #FREİBURG #UEFA KONFERANS LİGİ #THOMAS REİS #SÜPER LİG #GAZİANTEP FK #MUSTAFA ESKİHELLAÇ #MELİH KABASAKAL #OZAN TUFAN #MUHAMMED SALAH #ARAL ŞİMŞİR #BATAGOV #ONURALP ÇEVİKKAN #OKAY YOKUŞLU #METEHAN MİMAROĞLU #UMUT NAYİR #ALİ HABEŞOĞLU
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Thomas Reis'ten Freiburg maçının ilk 11'inde 3 değişiklik!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA