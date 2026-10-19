Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ozan Tufan: Eşime ve çocuğuma gol sözü vermiştim
Giriş Tarihi: 19.10.2026 23:06 Son Güncelleme: 19.10.2026 23:07

Ozan Tufan: Eşime ve çocuğuma gol sözü vermiştim

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde açılış golünü atan Ozan Tufan, maç öncesinde eşine ve çocuğuna gol sözü verdiğini dile getirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ozan Tufan: Eşime ve çocuğuma gol sözü vermiştim
  • ABONE OL

Trabzonspor'da Ozan Tufan, Beşiktaş karşısında alınan 2-0'lık zaferin ardından açıklamalarda bulundu.

"Derbi maçına yakışır oynadık. Zaman zaman tehlikeli pozisyonlar verdik ama onlara çalışıp kendimizi geliştireceğiz. Önemli olan bu maçtan 3 puan almaktı. Yoğun çalışıyoruz, maç günü de antrenman yapıyoruz. Bu maçı kazanmamız lazımdı. Puan farkı açılmıştı, kazanmalıydık." sözlerini sarf etti.

"EŞİME VE ÇOCUĞUMA GOL SÖZÜ VERMİŞTİM"

Ozan Tufan, "Eşime ve çocuğuma gol sözü vermiştim. Bu sözü tutabildiğim için mutluyum. Taraftarı da mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Maç sonu benim üçlü çektirmemi istediler. Bana nasip oldu, gayet güzel oldu." şeklinde konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#OZAN TUFAN #TRABZONSPOR #BEŞİKTAŞ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ozan Tufan: Eşime ve çocuğuma gol sözü vermiştim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA