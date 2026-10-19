Trabzonspor'da Ozan Tufan, Beşiktaş karşısında alınan 2-0'lık zaferin ardından açıklamalarda bulundu.

"Derbi maçına yakışır oynadık. Zaman zaman tehlikeli pozisyonlar verdik ama onlara çalışıp kendimizi geliştireceğiz. Önemli olan bu maçtan 3 puan almaktı. Yoğun çalışıyoruz, maç günü de antrenman yapıyoruz. Bu maçı kazanmamız lazımdı. Puan farkı açılmıştı, kazanmalıydık." sözlerini sarf etti.

"EŞİME VE ÇOCUĞUMA GOL SÖZÜ VERMİŞTİM"

Ozan Tufan, "Eşime ve çocuğuma gol sözü vermiştim. Bu sözü tutabildiğim için mutluyum. Taraftarı da mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Maç sonu benim üçlü çektirmemi istediler. Bana nasip oldu, gayet güzel oldu." şeklinde konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör