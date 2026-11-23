'ZİRVEYE YAKLAŞTIK'

Eyüp maçında takımının galibiyet golünü kaydeden Ozan Tufan, ''Gol atmamın mutluluğunu yaşıyorum. Benim için özel bir gündü. Zirveye bir adım daha yaklaştık. Bu maçı atlattık, mutluyuz. Şimdi Konferans maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız'' dedi. Milli Takım içinse şu ifadeleri kullandı: "Haksızlık edildiğini düşünmüyorum. Sonuçta benim gibi A Milli Takım formasını hak eden bir sürü futbolcu var."



İÇ SAHADA GELEN MÜTHİŞ BAŞARI

FIRTINA iç sahadaki son 6 lig karşılaşmasından da üçer puan aldı. İç sahada daha önce üst üste 6 maçlık seriyi Mart-Ağustos 2019'da yakalayan Trabzonspor'un tarihindeki en iyi iç saha başlangıcı ise 1984-85 sezonundaydı. Fırtına o sezon evinde üst üste 8 maçını da kazanarak başladı.





İSTANBUL'UN KÂBUSU!

Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı etkili performansı ile gövde gösterisi yapıyor. Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'de İstanbul kulüpleri ile oynadığı son 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Fırtına, Eylül-Kasım 2021 arasında Abdullah Avcı döneminde İstanbul takımlarına karşı da 4 maçlık seri yakalamıştı.



İLK YARIDAN İŞİ BİTİRİYOR!

Bu sezon gol yollarındaki etkisi daha da artan bordo-mavililer, özellikle ilk yarıdaki skorer kimliği ile dikkat çekiyor. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de bu sezon ilk 45 dakikalarda toplamda 17 gole ulaşarak bu istatistikte zirvede bulunuyor.



EMRE BİLGİN DUVAR ÖRDÜ!

Eyüpspor kalecisi Emre Bilgin maça da damgasını vurdu. Beşiktaş altyapısından yetişen 22 yaşındaki file bekçisi, Trabzonspor atakları karşısında duvar oldu. 8 kurtarışla farkı önleyen isim olan Emre, 1 defa top uzaklaştırdı, kullandığı 28 pasta %60'lık isabet sağladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör