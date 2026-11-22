Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ozan Tufan, "Milli ara dönüşleri adaptasyon anlamında zor oluyor. Bu adaptasyonu kırdığımız için mutluyum. Rakibin kim olduğunun çok bir önemi yok bizim için. Biz kendi oyunumuza odaklı ve onu yansıtmaya çalışan bir takımız. Bugün de topun daha çok bizde kaldığı, oyunu yönlendirdiğimiz bir maçtı ama skor anlamında biraz geride kaldık. Daha fazla gol atmamız gerekiyordu. Oyun olarak iyiydi ama skor olarak beni çok tatmin etmedi. Ama takımım adına, galibiyet adına mutluyum" ifadelerini kullandı.

Gole yakın olduğu anları değerlendiremediğini ifade eden Tufan, "Antrenmanlarımız çok yoğun bir tempoyla geçiyor. Benim için de ofansif anlamda yapmam gerekeni yapıyorum diyebilirim. Benim kariyerime baktığınız zaman İngiltere'de oynadığım dönemde bir senede 10 gol atmıştım. İkinci senede 9-10 gol atmıştım. Saha içerisinde gole yakın olduğum anlar oluyor. Bugün de bir iki tane kaçan pozisyonum vardı. Onları da değerlendirebilirdim. Benim adıma şanssızlık oldu. Sezonun genelinde belli bir çıtanın altına düşmek istemiyorum. Beni motive eden şeylerden biri de bu. Bu şekilde devam edeceğim" dedi.

Milli takıma seçilmemesiyle ilgili düşüncelerini de paylaşan Ozan Tufan, "Kendime haksızlık edildiğini düşünmüyorum. Benim gibi milli takım forması giymek isteyen, hak eden bir sürü oyuncu var. Öyle bir tercih yapıldı. Hepsine saygı duyuyorum. Sergen hocaya da bu konuda saygı duyuyorum. Çok sevdiğim, saygı duyduğum insanlardan biridir. Benim en zor dönemlerimde benim yanımda olan, bana sahip çıkan, elimden tutan bir insandır kendisi. O yüzden ona ve milli takıma bir şeyim olamaz asla. Ben çalışmama bakıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un hedeflerine ilişkin de konuşan Ozan Tufan, şampiyonluk yarışında yer almak istediklerini ifade ederek, "Hedeflerimiz ve bu sene yapılan transferler doğrultusunda zirve yarışında olmak istiyoruz. Biz maç maç bakıyoruz. Şimdiden şampiyonluğu konuşmuyoruz ama hedefimiz o. Bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Konferans'ta da ligi geçip, kendimizi zirveye kadar götürmeye çalışacağız. Böyle bir kalitede olduğumuzu düşünüyorum. Birlik ve beraberliğin olduğu dönemdeyiz. Bu da bizi pozitif etkiliyor. Önümüzdeki 8 maçta da galibiyet için sahada olacağız" diye konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör