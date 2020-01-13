İşte Fenerbahçe'nin ikinci transferi! Simon Falette'in ardından...

Ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe, kamp sürecini tamamladı. Sarı-lacivertliler hazırlık maçı yapmadan tamamladığı kampın ardından, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanancak Kayserispor maçı için doğrudan bu şehre hareket edecek. Kanarya, Kayserispor maçının ardından Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de bir yandan bu karşılaşmaların hazırlıkları sürerken, transfer çalışmaları da devam ediyordu. Kanarya, bu doğrultuda ikinci transferini bitirmeye çok yaklaştı...