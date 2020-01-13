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İşte 'nin ikinci transferi! 'in ardından...

Ligin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını 'da tamamladı. Sarı-lacivertliler 'nda oynanacak maçı için doğrudan bu şehre hareket edecek. Kanarya'da bir yandan öncesi çalışmalar sürerken, diğer yandan da harekatı hız kazandı. , ara transfer döneminde ilk olarak stoper takviyesi yapmıştı. Sarı-lacivertliler, Frankfurt'un stoperi 'i kadrosuna kattı. Yönetim, teknik direktör 'ın da mutlaka istediği sol bek bölgesi için de harekete geçti. Yıldız futbolcuyla anlaşan Fenerbahçe, transferi bu hafta içinde açıklayacak. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 13.1.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 10:09
İşte Fenerbahçe'nin ikinci transferi! Simon Falette'in ardından...

Ligin ikinci yarısına 'da hazırlanan , kamp sürecini tamamladı. Sarı-lacivertliler hazırlık maçı yapmadan tamamladığı kampın ardından, 'nda oynanancak maçı için doğrudan bu şehre hareket edecek. Kanarya, Kayserispor maçının ardından Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de bir yandan bu karşılaşmaların hazırlıkları sürerken, çalışmaları da devam ediyordu. Kanarya, bu doğrultuda ikinci transferini bitirmeye çok yaklaştı...

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İşte Fenerbahçe'nin ikinci transferi! Simon Falette'in ardından...
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