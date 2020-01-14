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'den oyuncularına şampiyonluk formülü

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 7. sırada tamamlayan ikinci yarıya Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni maçlarıyla başlayacak. Sarı kırmızılı takımın deneyimli teknik direktörü oyuncularına yaptığı konuşmada ilk 5 maçın önemine vurgu yaparken, "Fenerbahçe derbisine kadar kayıp istemiyorum" dedi.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 14.1.2020
Fatih Terim'den oyuncularına şampiyonluk formülü

Hazırlık kampının ikinci bölümünü Antalya'da geçiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını şampiyonluk için motive ediyor. Altay ve Adana Demirspor ile hazırlık karşılaşmaları yapan sarı-kırmızılılarda teknik heyetin aklı fikri ilk yarıdaki 5 maçlık seride…

GEÇEN SEZON YAPTIK, YİNE YAPARIZ

Teknik direktör Fatih Terim, 15 puanla lige başlamalarının şampiyonluk yolunu da açacağına inanırken "İlk 5 maçımız çok önemli. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine kadar kayıp istemiyorum'' diyerek oyuncularını motive etmeye başladı. Sivasspor'la arasında 10 puan fark olan Galatasaray, geçen sezon 8 puan geriden gelip Başakşehir'in önünde şampiyon olmuştu. Zirvedeki takımların birbirleriyle karşılaşacağı ilk 5 haftada kolay bir fikstüre sahip olan sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda Yukatel Denizlispor, H.K. Kayserispor ve Btc Turk Yeni Malatya'yı konuk edecek, deplasmanda İ.H. Konyaspor ve Kasımpaşa ile karşılaşacak.

FALCAO, BARÇA'NIN LİSTESİNDE

BARCELONA'YA yakınlığı ile bilinen Sport Gazetesi, Falcao'nun Katalan ekibinin listesine girdiğini yazdı. Suarez'in sakatlığı sonrasında Barça'nın; Cavani, Falcao ve Giroud gibi isimleri gündeme aldığını duyururken, Falcao için "Saygı duyulacak bir kariyer" yorumunu yaptı.

İŞTE HENRY ONYEKURU

SITMAYA yakalanan Henry Onyekuru'yu G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak hastanede ziyaret etti. Tedavi süreci devam eden Nİjeryalı oyuncuya moral veren Albayrak, sosyal medya hesabından ise "Her şey yolunda, iyi gördüm. Umarım en kısa sürede iyileşecek" dedi.

Galatasaray - Jeison Murillo transferinde sıcak gelişme

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Fatih Terim'den oyuncularına şampiyonluk formülü
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