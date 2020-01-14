Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe ZTK'da avantaj arıyor...

Deneyimli Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile anlaşan Kayserispor'da yeni transferler peş peşe açıklanıyor fakat transferlerin lisansı çıkmadığı için bu akşam Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecekler. Hem Fenerbahçe hem de Kayserispor taraftarları Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak? sorularının yanıtını araştırıyor.

Ersun Yanal'ın bu karşılaşmada Adil Rami, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç gibi isimlere forma şansı vermesi bekleniyor. Hasan Ali Kaldırım ve Moses sakatlıkları nedeniyle Kayseri kamp kadrosunda yer almıyor. İşte Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevabı...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında kozlarını paylaşacak Hes Kablo Kayserispor Fenerbahçe maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20:30'da başlayacak. Futbolseverler bu maçı ATV'den canlı olarak izleyebilecek.

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