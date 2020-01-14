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maçı hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe ZTK'da avantaj arıyor...

son 16 turu ilk karşılaşmasında ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde Gineli stoper Simon Falette'yi kadrosuna kattı fakat lisansı henüz çıkmadığı için Falette; Kayseri kafilesinde yer almadı. Futbolseverler Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Antalya kampından sonraki ilk resmi maç olduğu için bu maç Fenerbahçe için oldukça önemli, Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta sorularının cevabı ve iki takımın muhtemel 11'leri haberimizde...

Giriş Tarihi: 14.1.2020 10:08
Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe ZTK'da avantaj arıyor...

Deneyimli Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile anlaşan 'da yeni transferler peş peşe açıklanıyor fakat transferlerin lisansı çıkmadığı için bu akşam 'ye karşı forma giyemeyecekler. Hem Fenerbahçe hem de Kayserispor taraftarları Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak? sorularının yanıtını araştırıyor.

'ın bu karşılaşmada Adil Rami, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç gibi isimlere forma şansı vermesi bekleniyor. Hasan Ali Kaldırım ve Moses sakatlıkları nedeniyle Kayseri kamp kadrosunda yer almıyor. İşte Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevabı...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında kozlarını paylaşacak Hes Kablo Kayserispor Fenerbahçe maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20:30'da başlayacak. Futbolseverler bu maçı ATV'den canlı olarak izleyebilecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

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Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe ZTK'da avantaj arıyor...
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