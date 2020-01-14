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: Eksiklerimizi gördük ve gerekli çalışmaları yapacağız

'ın geçirdiği gribal enfeksiyon sebebiyle Kayserispor ile oynanan son 16 tur maçına takımın başında çıkan antrenörü maç sonrasında yaptığı açıklamada eksiklerini gördüklerini ve gerekli çalışmayı yapacaklarını söyledi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 14.1.2020 23:48 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 23:52
Volkan Kazak: Eksiklerimizi gördük ve gerekli çalışmaları yapacağız

Fenerbahçe Antrenörü Volkan Kazak, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Hes Kablo Kayserispor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın, daha az süre alan oyuncuların performansını görmek için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kazak, bu maçta takımın eksiklerini yakından gördüklerini belirterek, "Zorlu geçen bir kamp döneminden sonra daha az süre alan oyuncularımızı görmek açısından önemli bir sınav oldu. Bu maçta eksiklerimizi gördük ve gerekli çalışmaları yapacağız. Ziraat Türkiye Kupası iki ayaklı bir maç. Kadıköy'de bir maç daha var. O daha farklı olacaktır. 6 haftalık zor bir lig süreci bizi bekliyor. Bu maçlara oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlayıp, gerekli bütün çalışmaları yapıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Volkan Kazak: Eksiklerimizi gördük ve gerekli çalışmaları yapacağız
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