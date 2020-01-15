Beşiktaş'ta forvet operasyonu: Aleksandar Prijovic ve Hugo Rodallega

Beşiktaş'ta tüm gözler ara transferde yapılması düşünülen takviyelere çevrilmiş durumda. Yönetim, forvet hattına takviye yapmak için imkanları sonuna kadar zorluyor. En düşük maliyetle Avcı'nın elini güçlendirmek isteyen yönetim, Tyler Boyd ve Lens'i elden çıkartarak transfer piyasasında hareket alanı kazanmayı planlıyor. İlk olarak kadrosunu bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, listesindeki iki isme ağırlık vermiş durumda. Bu isimler Hugo Rodallega ile Aleksandar Prijovic.

İLK HEDEF TAKAS

GEÇTİĞİMİZ sezon Trabzonspor'da forma giyen Rodallega, Denizlispor adına ilk yarıda ligde 14 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. 34 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş için en önemli artılarından biri, büyük takım atmosferini çok iyi bilmesi. 1.5 yıl daha kontratı olan Kolombiyalı forvetin, kulüplerin anlaşması durumunda kariyerini Kara Kartal'da sürdürme ihtimali son derece yüksek olarak değerlendiriliyor. Bu transferde Denizlispor ile oyuncu takası konusundaki görüşmeler henüz bir sonuç kazanmadı.



Hugo Rodallega

PRENSİPTE TAMAM

BİR yandan da oyuncu satıp bütçe oluşturmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme gelen son forvet adayı Aleksandar Prijovic oldu. Siyah-beyazlıların, 2014-15 sezonunda TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da forma giyen ve şu anda Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımında oynayan Sırp golcü ile menajeri vasıtasıyla görüşme yaptığı ve tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Beşiktaş bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Prijovic'in alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı belirtildi.