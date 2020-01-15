Fenerbahçe, Mergim Berisha transferini bitiriyor

Sarı-lacivertliler, harcama limiti konusunda TFF'ye başvurmuştu. Ancak Federasyon, Kanarya'nın isteğini reddetmişti. Fenerbahçe kadrosuna kattığı Simon Falette ile gelecek transferlerin lisansını çıkarmak için öncelikle kasaya girdi sağlayacak.