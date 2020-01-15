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, transferini bitiriyor

Süper Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan 'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin yanına takviye yaparak hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler Avusturya ekibi RB 'da forma giyen Alman oyuncu 'nın transferinde mutlu sona yakın. 21 yaşındaki oyuncunun sarı lacivertlilerin teklifini kabul ettiği ve menajerinin transfer görüşmelerini yürütmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 15.1.2020 01:54 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 04:01 ABONE OL
Fenerbahçe, Mergim Berisha transferini bitiriyor

Sarı-lacivertliler, harcama limiti konusunda TFF'ye başvurmuştu. Ancak Federasyon, Kanarya'nın isteğini reddetmişti. kadrosuna kattığı Simon Falette ile gelecek transferlerin lisansını çıkarmak için öncelikle kasaya girdi sağlayacak.

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Fenerbahçe, Mergim Berisha transferini bitiriyor
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