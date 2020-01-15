Fenerbahçe, Mergim Berisha transferini bitiriyor

Süper Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin yanına takviye yaparak hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler Avusturya ekibi RB Salzburg'da forma giyen Alman oyuncu Mergim Berisha'nın transferinde mutlu sona yakın. 21 yaşındaki oyuncunun sarı lacivertlilerin teklifini kabul ettiği ve menajerinin transfer görüşmelerini yürütmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 15.1.2020 01:54Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 04:01ABONE OL
Sarı-lacivertliler, harcama limiti konusunda TFF'ye başvurmuştu. Ancak Federasyon, Kanarya'nın isteğini reddetmişti. Fenerbahçe kadrosuna kattığı Simon Falette ile gelecek transferlerin lisansını çıkarmak için öncelikle kasaya girdi sağlayacak.