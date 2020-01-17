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'ta krizin adı

, 18 yaşındaki oyuncu ile ilgili olarak yaşanan imza parası krizini çözmek için harekete geçti. Eski yönetimin 2 milyon Euro imza parası üzerinden yaptığı sözleşmeyi revize etmek isteyen siyah-beyazlılar, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e "Gelecek sezon ödemek şartıyla 700 bin Euro verelim" teklifinde bulundu.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Beşiktaş'ta krizin adı Ajdin Hasic

Beşiktaş'ın, geçen sezonun devre arasında, Dinamo Zagreb'in sözleşme hatasını değerlendirerek kadrosuna kattığı Ajdin Hasic'te yaşanan imza parası krizi devam ediyor. Eski yönetimin 2 milyon Euro imza parası üzerinden yaptığı mukaveleyi revize etmek isteyen Beşiktaşlı idareciler, orta saha oyuncusunun menajerine son teklifini yaptı.

31 Ocak'a kadar sözleşmede belirtilen maddeyi çözüme kavuşturması gereken kulübün, 18 yaşındaki orta saha için "700 bin Euro verelim, bunu da gelecek yıl ödeyelim" dediği ifade edildi. Sorun çözülmezse Beşiktaş oyuncudan vazgeçecek. Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı'nın 18 yaşındaki Boşnak futbolcu için olumlu rapor verdiği ve antrenmanlardaki performansından son derece memnun kaldığı belirtildi.

LENS, PÜRÜZ ÇIKARTIYOR

Lokomotif Moskova'nın talip olduğu Jeremain Lens, Beşiktaş'tan ayrılma konusunda ciddi bir kararsızlık içerisinde. Daha önce Fenerbahçe formasıyla start verdiği Türkiye serüveninde dördüncü sezonunu geçiren Hollandalı futbolcunun İstanbul'da mutlu olduğu ve Moskova'ya gitmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Siyah-beyazlı idareciler ise transfere bütçe oluşturabilmek adına 32 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

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Beşiktaş'ta krizin adı Ajdin Hasic
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