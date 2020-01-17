Beşiktaş'ta krizin adı Ajdin Hasic

Beşiktaş'ın, geçen sezonun devre arasında, Dinamo Zagreb'in sözleşme hatasını değerlendirerek kadrosuna kattığı Ajdin Hasic'te yaşanan imza parası krizi devam ediyor. Eski yönetimin 2 milyon Euro imza parası üzerinden yaptığı mukaveleyi revize etmek isteyen Beşiktaşlı idareciler, orta saha oyuncusunun menajerine son teklifini yaptı.

31 Ocak'a kadar sözleşmede belirtilen maddeyi çözüme kavuşturması gereken kulübün, 18 yaşındaki orta saha için "700 bin Euro verelim, bunu da gelecek yıl ödeyelim" dediği ifade edildi. Sorun çözülmezse Beşiktaş oyuncudan vazgeçecek. Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı'nın 18 yaşındaki Boşnak futbolcu için olumlu rapor verdiği ve antrenmanlardaki performansından son derece memnun kaldığı belirtildi.

LENS, PÜRÜZ ÇIKARTIYOR

Lokomotif Moskova'nın talip olduğu Jeremain Lens, Beşiktaş'tan ayrılma konusunda ciddi bir kararsızlık içerisinde. Daha önce Fenerbahçe formasıyla start verdiği Türkiye serüveninde dördüncü sezonunu geçiren Hollandalı futbolcunun İstanbul'da mutlu olduğu ve Moskova'ya gitmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Siyah-beyazlı idareciler ise transfere bütçe oluşturabilmek adına 32 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.