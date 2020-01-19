Beşiktaş - Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. 19.00'da başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Nkoudou, Ljajic, Burak

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur, Caner, Appindangoye, Marcelo, Fatih, Hakan, Ziya, Emre, Erdoğan, Yatabare