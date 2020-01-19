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- maçının ilk 11'leri belli oldu

'in 18. haftasında , Demir Grup 'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar ligin ilk yarısında 30 puan toplarken lider Demir Grup Sivasspor'un 37 puanı var. 19.00'da başlayacak karşılaşmayı sabahspor.com'dan canlı takip edebileceksiniz. Müsabakada ilk 11'ler belli oldu.

Giriş Tarihi: 19.1.2020 18:14 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 18:28 ABONE OL
Beşiktaş - Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. 19.00'da başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Nkoudou, Ljajic, Burak

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur, Caner, Appindangoye, Marcelo, Fatih, Hakan, Ziya, Emre, Erdoğan, Yatabare

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Beşiktaş - Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu
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