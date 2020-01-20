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'dan mesajı: Çocukluk aşkımsın

; taraftar grubu ultrAslan'ın, Galatasaray'a transfer olması halinde kendisine destek olacaklarını açıkladığı paylaşıma cevap olarak Galatasaray'da top toplayıcılık yaptığı günlerinden bir fotoğrafı "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." ifadesiyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 20.1.2020 21:38 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 21:44 ABONE OL
Arda Turan'dan Galatasaray mesajı: Çocukluk aşkımsın

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olması halinde kendisine destek olacaklarını açıkladı.

Arda Turan bu paylaşıma cevap olarak yıllar öncesinden top toplayıcılık yaptığı ve Galatasaray'ın attığı bir gole sevindiği fotoğrafı "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." ifadesi ile paylaştı.

UltrAslan tarafından yapılan açıklamada, "Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Arda Turan kariyerinde Galatasaray formasıyla 191 maçta görev aldı ve 44 gol atıp 76 asist yaptı.

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Arda Turan'dan Galatasaray mesajı: Çocukluk aşkımsın
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