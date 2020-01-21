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kimdir? Emiliano Sala kaç yaşında, neden öldü?

Arjantinli futbolcu geçtiğimiz yıl 21 Ocak 2019 tarihinde geçirdiği uçak kazası sonucu hayatını kaybetti. Ölümüne neden olan kaza ile ilgili soru işaretleri halen yanıt bulamazken genç futbolcu vatandaşlar tarafından merak edildi. Orléans, Niort, Caen ve Nantes kulüplerinin ardından Cardiff City takımında top koşturmaya başlamıştı. Forvet oyuncusu olarak spor kariyerine devam etmiş, profesyonel kariyerine ise 2012 yılında başlamıştı. Buna göre; ölüm yıldönümünde anılan isim Emiliano Sala kimdir? İşte Emiliano Sala hayatı!

Giriş Tarihi: 21.1.2020 14:28 ABONE OL
Emiliano Sala kimdir? Emiliano Sala kaç yaşında, neden öldü?

İngiliz takımı Cardiff City'de forma giydiği sırada uçak kazası sebebi ile hayatını kaybeden Emiliano Sala ölüm yıldönümünde anılıyor. Arjantin doğumlu genç futbolcu spor kariyerine Bordeaux ile başladı. Fransa'dan Cardiff'e gitmekte olan uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emiliano Sala kimdir? İşte Emiliano Sala hayatı!

EMİLİANO SALA KİMDİR?

Emiliano Raul Sala, 31 Ekim 1990'da Güney Amerika ülkesi Arjantin'de dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda oynayan futbolcu, profesyonel kariyerine 2012 yılında Bordeaux kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Orléans, Niort, Caen ve Nantes kulüplerinde ter döktü.

BONSERVİS REKORU İLE TRANSFER EDİLMİŞTİ

Sala, Cardiff City Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. Transfer, kulübün 15 milyon sterlin (17 milyon avro) bonservis rekoru kırılarak gerçekleştirildi. Oyuncu, Nantes formasıyla 21 resmi maça çıktı ve 13 gol attı.

Arjantinli futbolcu, 21 Ocak 2019 tarihinde Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e hareket eden Piper Malibu marka jetin düşmesi sonucu hayata veda etti

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Emiliano Sala kimdir? Emiliano Sala kaç yaşında, neden öldü?
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