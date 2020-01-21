Kasımpaşa Alanyaspor maçı hangi kanalda? ZTK Kasımpaşa Alanyaspor ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte maçın detayları...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında Kasımpaşa, Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı geçecek karşılaşmayı takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte maça ilişkin tüm bilgiler…

KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu Kasımpaşa Alanyaspor karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;