Trabzonspor'dan teknik heyete Eddie Newton takviyesi

Trabzonspor yönetimi, teknik kadroyu güçlendirmek için dev bir adım attı. Teknik direktörlüğe Hüseyin Çimşir'in getirilmesinin ardından yardımcı antrenör arayışlarına giren bordo-mavili kulüp, Chelsea'nin Teknik Direktörü Frank Lampard'ın yardımcılığını yapan Eddie Newton'la prensip anlaşmasına vardı. 48 yaşındaki İngiliz antrenörün bu hafta Trabzon'a gelerek yönetimle son bir görüşme yapacağı belirtildi. Anlaşmanın resmiyete dökülmesinin ardından pro lisansı da bulunan Eddie Newton'ın, Hüseyin Çimşir'in ikinci yardımcısı olarak göreve başlayacağı kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde teknik heyete katılan Muzaffer Bilazer'in ise birinci yardımcı antrenör olarak görevine devam edeceği de bildirildi.

NEWTON KİMDİR?

İngiliz eski profesyonel futbolcu olan Newton, ilk profesyonel antrenörlük imzasını West Bromwich'e attı ve Di Matteo'nun yardımcılığını yaptı. Daha sonra Di Matteo Chelsea'ye geçince, Newton da Maviler'e gitti. Burada UEFA Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ı kazandı.