(CANLI İZLE) GÖZTEPE ANTALYASPOR | A Spor ile Göztepe Antalyaspor ZTK son 16 rövanş maçı canlı izle

Süper Lig'in iki güçlü ekibi Göztepe ve Antalyaspor, kozlarını kupada paylaşıyor. İki takım da iki ayaklı turun sonucunda galip gelerek kupada yoluna devam etmek istiyor. Göztepe Antalyaspor ZTK maçı hangi kanalda yayınlanacak şeklinde araştırmalarını sürdüren futbolseverler, kupanın yayıncı kuruluşu A Spor üzerinden maçı canlı olarak izleyebilirler. Maçın canlı yayını aynı zamanda bu sayfa üzerinde olacak.

GÖZTEPE İLK 11

Göktuğ, Gassama, Titi, Borges, Leo, Yalçın, Soner, Mossoro, Tripic, Serdar, Deniz

ANTALYASPOR İLK 11

Ferhat, Mukairu, Kudryashov, Fredy, Yekta, Ufuk, Harun, Celustka, Sinan, Veysel, Bünyamin

GÖZTEPE ANTALYASPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Göztepe, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Canlı izleme linki aşağıdadır.

ASpor CANLI YAYIN