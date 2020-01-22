(CANLI İZLE) GÖZTEPE ANTALYASPOR | A Spor ile Göztepe Antalyaspor ZTK son 16 rövanş maçı canlı izle

Süper Lig'in iki güçlü ekibi Göztepe ve Antalyaspor, kozlarını kupada paylaşıyor. İki takım da iki ayaklı turun sonucunda galip gelerek kupada yoluna devam etmek istiyor. Göztepe Antalyaspor ZTK maçı hangi kanalda yayınlanacak şeklinde araştırmalarını sürdüren futbolseverler, kupanın yayıncı kuruluşu A Spor üzerinden maçı canlı olarak izleyebilirler. Maçın canlı yayını aynı zamanda bu sayfa üzerinde olacak.
GÖZTEPE İLK 11
Göktuğ, Gassama, Titi, Borges, Leo, Yalçın, Soner, Mossoro, Tripic, Serdar, Deniz
ANTALYASPOR İLK 11
Ferhat, Mukairu, Kudryashov, Fredy, Yekta, Ufuk, Harun, Celustka, Sinan, Veysel, Bünyamin
GÖZTEPE ANTALYASPOR CANLI İZLE
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Göztepe, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Canlı izleme linki aşağıdadır.