Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray Rizespor hangi kanalda? ZTK Galatasaray Rizespor ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

hangi kanalda? Galatasaray Rizespor ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Ziraat son 16 turu maçları Galatasaray, ekibi ile yeşil sahada kozlarını paylaşmak için karşı karşıya geliyor. Futbolseverler karşılaşmaya ilişkin maçı hangi kanalda ve saat kaçta? sorularıyla arama motorlarında yoğun olarak araştırmalar yapmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısını beklentilerin altında geçiren sarı – kırmızlılar ikinci yarıda şampiyonluk potasına girmek diğer yandan da lig kupasının yanında Türkiye Kupasını da müzesine götürmek istiyor. Peki, Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Haberimizin içerisinden maça ilişkin bilgileri bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.1.2020 02:21 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 02:22 ABONE OL
Galatasaray Rizespor hangi kanalda? ZTK Galatasaray Rizespor ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmaları kapsamında Galatasaray Rizespor'la kıran kırana geçecek bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Bu heyecanlı ve bir o kadar da zorlu geçecek mücadeleye ilişkin detayları merak eden sporseverler arama motorlarında yoğun olarak, ZTK Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? sorularıyla araştırmalar yapmaya devam ediyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte maça ilişkin tüm merak edilenler…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI (ZTK) GALATASARAY RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

ZTK Galatasaray Rizespor karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Rizespor hangi kanalda? ZTK Galatasaray Rizespor ne zaman ve saat kaçta oynanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN