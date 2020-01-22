Galatasaray Rizespor hangi kanalda? ZTK Galatasaray Rizespor ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmaları kapsamında Galatasaray Rizespor'la kıran kırana geçecek bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Bu heyecanlı ve bir o kadar da zorlu geçecek mücadeleye ilişkin detayları merak eden sporseverler arama motorlarında yoğun olarak, ZTK Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? sorularıyla araştırmalar yapmaya devam ediyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte maça ilişkin tüm merak edilenler…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI (ZTK) GALATASARAY RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

ZTK Galatasaray Rizespor karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;