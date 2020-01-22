Göztepe Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? ZTK son 16 rövanş maçı Göztepe Antalyaspor ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında Göztepe, Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı geçecek karşılaşmayı takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında Göztepe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Göztepe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte maça ilişkin tüm bilgiler…

GÖZTEPE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu Göztepe Antalyaspor karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;