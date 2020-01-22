Ozan Kabak, Bayern Münih'i reddettiğini açıkladı

Bundesliga ekiplerinden Schalke'de forma giyen A Milli Futbol Takımımızın yıldız futbolcusu Ozan Kabak, kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Alman basınına röportaj veren başarılı futbolcu, Bayern Münih ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini fakat gelen teklifi kabul etmediğini söyledi. Ozan yaptığı açıklamada, "Bayern Münih'e transfer olmak için görüştük ancak ben genç bir futbolcuyum ve gelişimim için daha fazla maç oynamak zorundayım. Yaptığım görüşmelerin ardından daha fazla oynayacak olmamdan dolayı Schalke'yi seçtim" dedi.

"MARIO GOMEZ BENİ LUCIO'YA BENZETİYOR"

Stuttgart'ta harika deneyimler elde ettiğini ifade eden Ozan Kabak, "Bundesliga macerama Stutgart ile başlamak benim için iyi bir tercihti, orada önemli deneyimler kazandım, önemli futbolcular ile oynadım. Herkes bana Van Dijk'a benziyorsun diyor ancak Mario Gomez, bana 'sen de Lucio'yu görüyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinden de bahseden yıldız futbolcu Premier Lig'de oynamak istediğini de dile getirdi. Ozan, "Bundesliga çok yüksek seviyede bir lig ancak Premier Lig dünyanın en iyisi." dedi.