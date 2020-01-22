Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ozan Kabak, Bayern Münih'i reddettiğini açıkladı

, 'i reddettiğini açıkladı

ekiplerinden forması giyen Milli futbolcumuz 'tan açıklaması geldi. Ozan yaptığı açıklamada, "'e transfer olmak için görüştük ancak ben genç bir futbolcuyum ve gelişimim için daha fazla maç oynamak zorundayım. Yaptığım görüşmelerin ardından daha fazla oynayacak olmamdan dolayı Schalke'yi seçtim" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 22.1.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 14:32 ABONE OL
Ozan Kabak, Bayern Münih'i reddettiğini açıkladı

Bundesliga ekiplerinden Schalke'de forma giyen A Milli Futbol Takımımızın yıldız futbolcusu Ozan Kabak, kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Alman basınına röportaj veren başarılı futbolcu, Bayern Münih ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini fakat gelen teklifi kabul etmediğini söyledi. Ozan yaptığı açıklamada, "Bayern Münih'e transfer olmak için görüştük ancak ben genç bir futbolcuyum ve gelişimim için daha fazla maç oynamak zorundayım. Yaptığım görüşmelerin ardından daha fazla oynayacak olmamdan dolayı Schalke'yi seçtim" dedi.

"MARIO GOMEZ BENİ LUCIO'YA BENZETİYOR"

Stuttgart'ta harika deneyimler elde ettiğini ifade eden Ozan Kabak, "Bundesliga macerama Stutgart ile başlamak benim için iyi bir tercihti, orada önemli deneyimler kazandım, önemli futbolcular ile oynadım. Herkes bana Van Dijk'a benziyorsun diyor ancak Mario Gomez, bana 'sen de Lucio'yu görüyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinden de bahseden yıldız futbolcu Premier Lig'de oynamak istediğini de dile getirdi. Ozan, "Bundesliga çok yüksek seviyede bir lig ancak Premier Lig dünyanın en iyisi." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ozan Kabak, Bayern Münih'i reddettiğini açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN