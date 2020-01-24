ASpor CANLI YAYIN

MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Bu basın toplantısını yapmamızın tek açıklaması var. 28 Aralık'taki Antalyaspor maçından bu yana en az her maç sonrası, antrenman konuşması dahil bize eski bir kardeşimiz (Arda Turan) hakkında oluşan polemikler üzerine camiamızı ayrıştırma olgusunu gördüğümüz için yaptık.

Fatih Terim'in açıklamasından sonra, benim tek bir açıklamam var, 'bu oyuncu bizim gündemimizde yok' diye. Transfer bizde şöyle yapılır, eğer bize yardımcı olacak bir oyuncuysa sportif direktöre gelir, sonra scoutlar izler, sonra hocaya gelir. En son Abdurrahim Albayrak'a gelir, finansal bir sıkıntımız yoksa da en son bana gelir. Şükürler olsun ki sınırlamaları da aşmadık, bu bizim için başarı öyküsü. Biz teknik heyetin istediği her şeyi yaptık, en son Arda kardeşimize gelene kadar.

"ARDA TURAN GÜNDEMİMİZDE YOK"

Galatasaray camiasına tekrardan söylüyorum, Arda Turan bizim transfer gündemimizde yok. Ben bunu söylemekten bıktım. Bu olaylardan dolayı müthiş rahatsız durumdayız. Özel olarak bir husumetimiz yok bu kardeşimizle, kariyerinde başarılı, hayırlı yıllar diliyorum. Arda Turan hizmet etmiş, para kazandırmış, Galatasaraylı olduğu için bu unvanları hak etmiş bir arkadaşımız. Yolunun açık olmasını diliyorum.

"OYUN OYNANIRKEN KURAL DEĞİŞMEZ"

Oyun oynanırken, kuralların değişmesine müthiş derecede karşıyız. Türk futbolunun köküne dinamit koymayalım, lütfen. Bunu tek bir kulübü hedef alarak söylemiyorum. Bundan sonra ben geç kaldım, uykuya daldım demek Türk futbolunun köküne dinamit koymaktır. Bunu bir takımı hedef alarak söylemiyorum. Aynı şeyi biz de yaparsak bizim için de geçerli.

"FİKİR AYRILIĞINDAYSAK FARKLI YOLLARA GİTMEMİZ GEREKİR"

Karar yönetimin kurulu tarafından alınır, irade tarafından yönetime konulur. Diğer kurumlar karar alamaz. Fikir ayrılığındaysak ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Teknik ekibin bu kardeşimizle gönül bağlantısı olabilir, biz buna saygı duyarız. Biz zamanı geldiğinde Arda ile gurur duyduk. Ben teknik direktör olsam başkana başkan yardımcısına bunu yakıştırmam, hicap duyarım. Bilgi sızdırma. Hiç hoş olmadı. Ben teknik direktör olsam, yönetime böyle bir şey demeye hicap duyarım.