Trabzonspor'dan Tahkim Kulu'na Nwakaeme itirazı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında oynanan Denizlispor maçında kırmızı kart gören Nwakaeme ile ilgili Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

Bordo-mavililer, maçın hakemi Ali Şansalan'ın Nwakaeme'ye haksız yere kırmızı kart göstermesini gerekçe gösterdi.

NWAKAEME FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Nwakaeme gördüğü kırmızı kart sonrası cezasını 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında çekecekti. TFF, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketinin ardından maçı erteleme kararı almıştı. Akıllara ise şu soru geldi. Nwakaeme Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi? Kurallar ne diyor? İşte o kural...

TFF kurallarının 18. Maddesinde :

1)Erteleme müsabakalarına yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulülplerde tecilli futbolcular oynayabilir ifadeleri yer alırken

2) bendinde Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler ifadeleri yer alıyor.

Bu sebeple Nwakaeme, Malatyaspor maçında çekmediği cezasını Fenerbahçe maçında çekecek ve ertelenen Malatyaspor karşılaşmasında oynayabilecek.