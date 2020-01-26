Galatasaray'da çifte sakatlık: Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk oldu. Müsabakanın 26. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao 56. dakikada sakatlık yaşadı.
Sağ arka adalesini tutan oyuncuya Galatasaray sağlık ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı.
Oyuna devam edemeyen Falcao, 58. dakikada yerini Adem Büyük'e bırakmak zorunda kaldı.
Falcao bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 15 maçta 6 gol attı.
Müsabakanın 71. dakikasında Galatasaray'da bu kez Marcelo Saracchi sakatlık yaşadı.
Sağ arka adalesinden sakatlanan Uruguaylı sol bek oyuna devam edemedi ve teknik direktör Fatih Terim, 72. dakikada Şener Özbayraklı'yı oyuna aldı.