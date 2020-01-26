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'da çifte sakatlık: ve Marcelo Saracchi

'ın Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk olduğu maçta takımının ilk golünü atan , karşılaşmanın 56. dakikasında sağ arka üst adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Kolombiyalı yıldız 58. dakikada yerini Adem Büyük'e bıraktı. Öte yandan karşılaşmanın 71. dakikasında sarı kırmızılılarda sakatlanan isim bu kez Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi oldu. Saracchi sağ arka adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

Giriş Tarihi: 26.1.2020 20:36 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 20:38 ABONE OL
Galatasaray'da çifte sakatlık: Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk oldu. Müsabakanın 26. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao 56. dakikada sakatlık yaşadı.

Sağ arka adalesini tutan oyuncuya Galatasaray sağlık ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı.

Oyuna devam edemeyen Falcao, 58. dakikada yerini Adem Büyük'e bırakmak zorunda kaldı.

Falcao bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 15 maçta 6 gol attı.

Müsabakanın 71. dakikasında Galatasaray'da bu kez Marcelo Saracchi sakatlık yaşadı.

Sağ arka adalesinden sakatlanan Uruguaylı sol bek oyuna devam edemedi ve teknik direktör Fatih Terim, 72. dakikada Şener Özbayraklı'yı oyuna aldı.

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Galatasaray'da çifte sakatlık: Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi
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