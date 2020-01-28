Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başlıyor! İşte son dakika detayı

Süper Lig'de geride kalan 19 haftada 30 puan toplayan ve 7. sırada bulunan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile her konuda anlaşma sağlandı. TRT Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre 47 yaşındaki antrenör yarın siyah beyazlı kulüple ilk antrenmanına çıkacak.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve Sergen Yalçın'ın teknik heyetğinde olması beklenen Çağdaş Atan'dan paylaşım geldi. Eski futbolcu paylaşımında, "Genç bir çocukken çıktım genç bir antrenör olarak geri dönüyorum. Çok çalışacağız çok uğraşacağız başaracağız." ifadelerini kullandı.

Genç bir çocukken çıktım genç bir antrenör olarak geri dönüyorum. Çok çalışacağız çok uğraşacağız başaracağız 💪 pic.twitter.com/Nqvki3ZOwn — ÇAĞDAŞ ATAN (@atancagdas) January 28, 2020

MURAT ŞAHİN DE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU

Beşiktaş forması giydiği dönemde, çapraz bağları kopmasına rağmen Antalyaspor maçında kaleyi koruyan ve hem gösterdiği performansla hem de fedakarlığıyla alkış alan Murat Şahin, mücadelenin ardından çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "O gün, bugündür" notu düşüp, yanına kartal emojisi koymuştu.