Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'un rakibi olacak. Medipol Başakşehir maçında ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Fenerbahçe, Trabzonspor maçına oldukça moralli çıkacak. Sarı-lacivertliler kritik maç öncesi ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını çeyrek finale yazdırmasını bildi. Kanarya, ligin ikinci yarısı itibari ile de kalesini gole kapatmayı başardı.

İkinci yarıya zorlu bir fikstürle başlayan Fenerbahçe, ilk iki haftayı kayıpsız atlattı. Kanarya, Gaziantep'i deplasmanda 2-0 ile geçerken, sonraki hafta evinde Medipol Başakşehir'i gösterişli futboluyla yine aynı skorla geçti. 20. hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya, daha sonra Alanyaspor, Ankaragücü ve Galatasaray ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın hedefi Trabzonspor ve Galatasaray derbilerinin de içinde bulunduğu 4 haftalık periyodu kayıpsız atlatmak.

Yanal, bu periyodun ilk maçı olan Trabzonspor deplasmanı için de taktiğini belirledi. Tecrübeli teknik adam Başakşehir maçı 11'inde değişikliğe gitmeyecek.

STOPERDE JAILSON-SERDAR!

Jailson'un stoper bölgesinde Serdar Aziz ile yaşadığı uyumdan memnun olan teknik adam, bu ikiliyi ilerleyen haftalarda da bozmayacak. Sağ bekte Isla'nın formunda görünen artışın da dikkat çektiği Fenerbahçe'de, Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda Dirar'ın sol bekte gösterdiği performans taraftar ve teknik heyet tarafından beğeni topluyor.

TOLGA-GARRY YER DEĞİŞTİRECEK!

Orta sahada sakatlık ve ceza durumu olmadıkça Ozan-Gustavo ikilisini bozmayı düşünmeyen Ersun Yanal, sol kanatta Tolga Ciğerci'ye şans verecek. Tolga'nın oyunun iki yönünde de gösterdiği çaba Ersun Yanal'ın bu tercihi yapmasında etkili oldu.

Sağ kanatta Rodrigues'e forma verecek olan Yanal, böylelikle Novak'ın ileri çıkışlarını engellemeyi planlıyor. Başakşehir maçında sağ kanada geçtikten sonra hem Clichy'nin çıkışlarını engelleyen Garry, hem de Muriç'e yaptığı asistle dikkatleri üstüne çekmişti.

GOL YÜKÜ KRUSE VE VEDAT'TA!

Yanal'ı Başakşehir maçında sevindiren bir diğer gelişme de gol yollarındaki ikili Kruse ve Muriç'in skor katkısı yapmasıydı. Sakatlığını atlatan ve yeniden formuna kavuşan Max Kruse, Fenerbahçe'nin en etkili isimlerinden birisi olurken, Muriç de hem savunma için gösterdiği direnç hem de gol yolları anlamında gösterdiği katkı ile Yanal'ın vazgeçilmezleri oldular.