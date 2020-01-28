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yerel basınından maçı çağrısı: Oyuna gelme Trabzon!

'de 20'inci haftasında ile karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında oynanacak karşılaşma öncesi kentte yayımlanan yerel gazeteler, bordo-mavili taraftarlara sağduyu ile takımlarını desteklemeleri çağrısı yaptı. Gazeteler, zirve yarışında önemli karşılaşma öncesi gerilen ortamda taraftarlardan tahrik ve provokasyonlara kapılmamalarını istedi. Gazetelerde yer alan çağrıda, "Henüz ligde oynayacağımız 15 maç varken, bir sonraki maçları riske atacak eylemler tribünlerde olmayacak. Çıkacağız, oynayacağız, 'nın ruhuna yakışır bir biçimde efendilikle kazanacağız." ifadeleri yer aldı.

Giriş Tarihi: 28.1.2020 14:48 ABONE OL
Trabzon yerel basınından Fenerbahçe maçı çağrısı: Oyuna gelme Trabzon!

Süper Lig'de 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesi Trabzon'da yayımlanan yerel gazeteler, taraftarlardan sağduyu ile takımlarına destek vermeleri çağrısı yaptı.

Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri 'Oyuna gelme Trabzon' şeklindeki ortak başlıkla bugün yayımlandı.

Gazeteler, zirve yarışında önemli karşılaşma öncesi gerilen ortamda taraftarlardan tahrik ve provokasyonlara kapılmamalarını istedi.

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"BU OYUNUN BİR PARÇASI DA OLMAYACAĞIZ"

Fenerbahçe cephesinden maç öncesi yapılan açıklamalara değinilen haberde, taraftarlardan tahrik ve provokasyonlara kapılmamaları istenilerek, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Bizler oyuna gelmeyeceğiz. Bu oyunun bir parçası da olmayacağız. Trabzonspor ailesi tahrik ve provokasyon girişimi karşısında sağduyusunu koruyacak. Sadece 90 dakika boyunca takımını destekleyecek, takımını ateşleyecek, takımının performansına odaklanacak. Saha içinde ve dışında kenetlenerek gücünü pekiştiren Trabzonspor'umuz bu maçta alnının akıyla sonuca ulaşacaktır. Ne maçın öncesinde ne de maç boyunca kaosa ve kavgaya geçit yok. Henüz ligde oynayacağımız 15 maç varken, bir sonraki maçları riske atacak eylemler tribünlerde olmayacak. Çıkacağız, oynayacağız, Kaptan Cemil Usta'nın ruhuna yakışır bir biçimde efendilikle kazanacağız."

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Trabzon yerel basınından Fenerbahçe maçı çağrısı: Oyuna gelme Trabzon!
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