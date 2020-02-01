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Flamengo'dan açıklaması

döneminde 'ın adı ekiplerinden Flamengo ile anılırken, konuyla ilgili 'dan resmi açıklama geldi. Başkan yardımcısı "Avrupa'ya için gittik. Arda Turan ile ilgili bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 1.2.2020 20:02 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 20:12 ABONE OL
Flamengo'dan Arda Turan açıklaması

Brezilya ekibinin başkan yardımcısı Marcos Braz, Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Arda Turan konusuna açıklık getiren Marcos Braz, "Avrupa'ya Gabriel Barbosa için gittik. Arda Turan ile ilgili bir şey yok" sözlerini kullandı.

FILIPE LUIS İDDİASI

İddialara göre, Arda Turan'ın Flamengo'da oynayan eski takım arkadaşı Filipe Luis bu transferde devreye girmiş ve oyuncuyu ikna etmek için girişimlerde bulunmuştu. Ancak bunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

33 yaşındaki Arda Turan son olarak Medipol Başakşehir'de sezonun ilk yarısında 12 maçta forma giymiş gol ya da asist yapamamıştı.

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Flamengo'dan Arda Turan açıklaması
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