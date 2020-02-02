Galibiyete büyük adım!

SARACCHİ

ONYEKURU

NZONZİ'YE

Sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşısına sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle farklı bir kadro ile çıkacak. Sakatlığı bulunan Saracchi yerine Linnes ilk 11'e sol bek olarak dönüyor.Bu sezon kritik maçlarda sahneye çıkan ve kupada Rize, ligde de Konya ağlarını sarsan Adem,Mario Lemina'nın sarı kart cezası da planları değiştirdi.ve 8 numara olarak görevlendirecek.FATIHNZONZI'NIN Rennes'e gitmesiyle G.Saray, Fransız ön liberonunbulan maaşından tasarruf etti. Aslan, bu parayı devre arası kiraladığı Saracchi ve Onyekuru'ya verecek. İki oyuncunun yarım sezon alacağı toplam para 1.350 milyon Euro.