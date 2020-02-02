Galibiyete büyük adım!

Sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşısına sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle farklı bir kadro ile çıkacak. Sakatlığı bulunan Saracchi yerine Linnes ilk 11'e sol bek olarak dönüyor. Yine Konya maçında sakatlanan Radamel Falcao da kadroya alınmazken, son haftaların formda ismi Adem Büyük formayı sırtına geçirecek ve forvette görev alacak.
Bu sezon kritik maçlarda sahneye çıkan ve kupada Rize, ligde de Konya ağlarını sarsan Adem, toplamda 4 gol bulduğu maçlarda yenilgi yüzü görmedi.
EMRE AKBABA 10 NUMARADA
Mario Lemina'nın sarı kart cezası da planları değiştirdi. Seri'yi ön liberoya çekecek olan Fatih Terim, Belhanda'ya da mecburen forma verecek
ve 8 numara olarak görevlendirecek. 10 numara olarak ise uzun süren sakatlığının ardından 3 golle dönen Emre Akbaba oynayacak.
RUSYA'YI DA İSTEMEDİ
FATIH Terim devre arasında Belhanda'nın satış listesine koyulmasına izin verdi. Yönetimin S.Arabistan'dan beklediği teklif gelmezken, Monaco başta olmak üzere Fransa'da yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Faslı oyuncuya son talip Rusya'dan çıktı. Spartak Moskova'nın teklifine olumsuz yanıt veren Belhanda, ''Kalmak istiyorum'' dedi. G.Saray ile 1 sezon daha kontratı olan Belhanda'nın satılması sezon sonuna kaldı.
SARACCHİ&ONYEKURU NZONZİ'YE BEDEL!
NZONZI'NIN Rennes'e gitmesiyle G.Saray, Fransız ön liberonun 4 aylık 1.3 milyon Euro'yu
bulan maaşından tasarruf etti. Aslan, bu parayı devre arası kiraladığı Saracchi ve Onyekuru'ya verecek. İki oyuncunun yarım sezon alacağı toplam para 1.350 milyon Euro. Emre Mor'un Olympiakos'a gitmesiyle 120 bin Euro artıya geçen sarı-kırmızılılarda bir diğer yeni transfer Jesse Sekidika 125 bin Euro kazanacak.