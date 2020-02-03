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: Art niyet var

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Ahmet Nur Çebi: Art niyet var
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisindeki yazısında hakemlere ve VAR'a yönelik açıklamalarda bulundu. Çebi, "Hakem hatalarının takımımız üzerindeki olumsuz etkisi yadsınamaz. VAR sistemi, danışıklı dövüş ve görmedim-duymadım-bilmiyorum üçlemesine son verememiştir. Üst üste oynadığımız kritik maçlarda çıplak gözle fark edilebilen hataların VAR'a dahi gidilmeyerek es geçilmesi, art niyet aramamıza sebebiyet vermiştir. Göztepe maçında hakem kararının kural hatasına yol açtığı kamuoyunun takdirindedir. Taraftarımız sürecin takipçisi olacağımızdan şüphe duymasın" ifadelerini kullandı.
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Ahmet Nur Çebi: Art niyet var
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