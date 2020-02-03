Sergen Yalçın: Ben değil siz başaracaksınız

21 bin taraftarın önünde imza atarak Beşiktaş'ın tarihine bir kez daha geçen Sergen Yalçın'dan camianın büyük bir beklentisi var: 'Siyah-beyazlı takımın, eski havasını yakalayıp ligde başarılı olması…' Bu ağır yükün altında olan genç çalıştırıcı, ilk sınavında Çaykur Rizespor engelini aşarak Beşiktaş'ın rahat bir nefes almasını sağlarken, karşılaşma öncesi talebelerinevurgusu yaptığı öğrenildi.Yalçın'ın soyunma odasında futbolculara yönelik konuşmasında "Adım adım yukarı çıkmamız gerekiyor.. Her zamanki gibi sahaya karakterinizi, ruhunuzu, formanının ağırlığını koymanızı istiyorum.dediği belirtildi. Yalçın, maç sonrası da galibiyet için oyuncularını tek tek kutlayıp teşekkür etti.Kötü gidişine deplasmanda aldığı Çaykur Rizespor galibiyeti ile son veren Beşiktaş, önceki gece yarısı İstanbul'a döndü. Sergen Yalçın, gecenin sabahında ise takıma antrenman yaptırdı.

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