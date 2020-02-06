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Martin Ödegaard ve attı, turladı! 3 - 4 Real Sociedad (MAÇ SONUCU)

, çeyrek final maçında deplasmanda 'i 4-3 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Kupanın sürprizlerinden birine imza atan Real Sociedad'a turu getiren goller Martin Ödegaard, (2) ve 'dan geldi. Real Madrid'in gollerini ise 59. dakikada Marcelo, 82. dakikada Vinicius Junior ve 90+3'te Nacho attılar.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 22:53 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 23:21 ABONE OL
Martin Ödegaard ve Alexander Isak attı, Real Sociedad turladı! Real Madrid 3 - 4 Real Sociedad MAÇ SONUCU

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Madrid, Real Sociedad'ı konuk etti.

TSİ 21.00'de başlayan ve Santiago Bernabeu'da oynanan maçta Real Sociedad rakibini 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Real Sociedad'ın Real Madrid'den sezon sonuna kadar kiraladığı Norveçli orta saha oyuncusu Martin Ödegaard takımının ilk golünü attı.

İspanyol ekibinin sezon başında 6,5 milyon Euro bedelle Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Alexander Isak ise 54. ve 56. dakikalarda ağları havalandıran isim oldu.

Mikel Merino ise 69. dakikada takımının son golünü attı.

Real Madrid'in golleri ise Marcelo, Vinicius Junior ve Nacho'dan geldi.

Kupanın diğer çeyrek final maçlarında Granada 2-1'lik skorla Valencia'yı, 2. lig takımlarından Mirandes de 4-2 ile Villarreal'i elemişti.

Kral Kupası'nın son yarı finalisti, Athletic Bilbao-Barcelona maçında belirlenecek.

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Martin Ödegaard ve Alexander Isak attı, Real Sociedad turladı! Real Madrid 3 - 4 Real Sociedad (MAÇ SONUCU)
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