Martin Ödegaard ve Alexander Isak attı, Real Sociedad turladı! Real Madrid 3 - 4 Real Sociedad (MAÇ SONUCU)

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Madrid, Real Sociedad'ı konuk etti.

TSİ 21.00'de başlayan ve Santiago Bernabeu'da oynanan maçta Real Sociedad rakibini 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Real Sociedad'ın Real Madrid'den sezon sonuna kadar kiraladığı Norveçli orta saha oyuncusu Martin Ödegaard takımının ilk golünü attı.

İspanyol ekibinin sezon başında 6,5 milyon Euro bedelle Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Alexander Isak ise 54. ve 56. dakikalarda ağları havalandıran isim oldu.

Mikel Merino ise 69. dakikada takımının son golünü attı.

Real Madrid'in golleri ise Marcelo, Vinicius Junior ve Nacho'dan geldi.

Kupanın diğer çeyrek final maçlarında Granada 2-1'lik skorla Valencia'yı, 2. lig takımlarından Mirandes de 4-2 ile Villarreal'i elemişti.

Kral Kupası'nın son yarı finalisti, Athletic Bilbao-Barcelona maçında belirlenecek.