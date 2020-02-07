Ozan Kabak'ın serbest kalma bedeli açıklandı! İşte dudak uçuklatan rakam
Almanya basınında Schalke 04'te forma giyen Milli futbolcumuz Ozan Kabak ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. 15 milyon Euro bonservis bedeli ödenen ve Alman temsilcisiyle sezon başında 2024'e kadar sözleşme imzalayan genç stoperin serbest kalma bedeli açıklandı. İşte o rakam...
Giriş Tarihi: 7.2.2020 23:09Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 23:16ABONE OL
Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'la ilgili dikkat çeken bir haber paylaşıldı.