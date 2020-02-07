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'ın serbest kalma bedeli açıklandı! İşte dudak uçuklatan rakam

basınında 04'te forma giyen Milli futbolcumuz ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. 15 milyon Euro bonservis bedeli ödenen ve Alman temsilcisiyle sezon başında 2024'e kadar sözleşme imzalayan genç stoperin serbest kalma bedeli açıklandı. İşte o rakam...

Giriş Tarihi: 7.2.2020 23:09 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 23:16 ABONE OL
Ozan Kabak'ın serbest kalma bedeli açıklandı! İşte dudak uçuklatan rakam

Bundesliga ekibi 04'te forma giyen milli futbolcu 'la ilgili dikkat çeken bir haber paylaşıldı.

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Ozan Kabak'ın serbest kalma bedeli açıklandı! İşte dudak uçuklatan rakam
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