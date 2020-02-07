Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Spor adamı Nur Gencer hayatını kaybetti; Bakan Kasapoğlu taziye mesajı yayınlandı! Nuri Gencer kimdir?

Spor adamı hayatını kaybetti; Bakan Kasapoğlu taziye mesajı yayınlandı! Nuri Gencer kimdir?

Türkiye Basketbol Federasyonu ve farklı kulüplerde üst düzey yöneticilik yapan spor adamı dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Basketbol dünyasını yasa boğan bu gelişmenin ardından TBF Başkanı sosyal medya hesabından Nur Gencer hakkında başsağlığı mesajı yayınladı. Aynı şekilde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaoğlu da taziye mesajı yayınladı. ?

Giriş Tarihi: 7.2.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 09:22 ABONE OL
Spor adamı Nur Gencer hayatını kaybetti; Bakan Kasapoğlu taziye mesajı yayınlandı! Nuri Gencer kimdir?

Dün akşam saatlerinde yaşamını yitiren Nur Gencer, spor camiasında beyefendi kişiliğiyle tanınıyordu. Türkiye Basketbol Federasyonu dahil birçok spor kulübünde üst düzey yöneticilik yapan Gencer, FIBA Teknik Komiserliği, FIBA Uluslararası Organizasyon Komitesi Üyeliği gibi önemli görevlerde de bulundu.

Türk basketbolunun bir başka efsane ismi TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu açıklamasında "Türk basketbolunun efsane ismi, değerli ağabeyim Nur Gencer'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu taziye mesajında, "Türk basketbolunun duayen ismi Nur Gencer'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Basketbol camiasına büyük katkı sağlayan Gencer'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

SPOR ADAMI NUR GENCER KİMDİR?

Nur Gencer, Kadıköy Maarif Koleji'nde 1967 yılında tamamladı. 1992'de Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü oldu. FIBA Teknik Komiseri ve Uluslararası Organizasyon Komitesi üyesi olarak basketbola hizmet verdi. Yine 1992'de Dünya Fair-Play Davranış Şeref Diploması ile ödüllendirilmiştir. Eczacıbaşı, Efes Pilsen, Galatasaray ve Tuborg kulüplerinde üst düzey yöneticilik yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu genel sekreterlik görevini yaptı. A milli takımlar idari menajerlik görevini yapmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Spor adamı Nur Gencer hayatını kaybetti; Bakan Kasapoğlu taziye mesajı yayınlandı! Nuri Gencer kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN