Spor adamı Nur Gencer hayatını kaybetti; Bakan Kasapoğlu taziye mesajı yayınlandı! Nuri Gencer kimdir?

Dün akşam saatlerinde yaşamını yitiren Nur Gencer, spor camiasında beyefendi kişiliğiyle tanınıyordu. Türkiye Basketbol Federasyonu dahil birçok spor kulübünde üst düzey yöneticilik yapan Gencer, FIBA Teknik Komiserliği, FIBA Uluslararası Organizasyon Komitesi Üyeliği gibi önemli görevlerde de bulundu.

Türk basketbolunun bir başka efsane ismi TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu açıklamasında "Türk basketbolunun efsane ismi, değerli ağabeyim Nur Gencer'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu taziye mesajında, "Türk basketbolunun duayen ismi Nur Gencer'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Basketbol camiasına büyük katkı sağlayan Gencer'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

SPOR ADAMI NUR GENCER KİMDİR?

Nur Gencer, Kadıköy Maarif Koleji'nde 1967 yılında tamamladı. 1992'de Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü oldu. FIBA Teknik Komiseri ve Uluslararası Organizasyon Komitesi üyesi olarak basketbola hizmet verdi. Yine 1992'de Dünya Fair-Play Davranış Şeref Diploması ile ödüllendirilmiştir. Eczacıbaşı, Efes Pilsen, Galatasaray ve Tuborg kulüplerinde üst düzey yöneticilik yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu genel sekreterlik görevini yaptı. A milli takımlar idari menajerlik görevini yapmıştı.