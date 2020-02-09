Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bayern Münih 0 - 0 Leipzig | MAÇ SONUCU

0 - 0 Leipzig | MAÇ SONUCU

'nın 21'inci haftasında ligin zirvesinde yer alan ile Leipzig karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynan zorlu karşılaşma 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla lider Bayern Münih puanını 43, Leipzig ise 42'ye yükseltti.

Giriş Tarihi: 9.2.2020 22:19 ABONE OL
Bayern Münih 0 - 0 Leipzig | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında ligin ilk iki sırasında yer alan Bayern Münih ile RB Leipzig karşı karşıya geldi.

Maça daha iyi başlayan Bayern ilk bölümlerde girişimlerde bulunsa da net bir fırsat üretmekte zorlandı. Ev sahibi ekibin ilk ciddi tehlikesi 40. dakikada gelirken Robert Lewandowski yakaladığı fırsattan sonuç alamadı.

Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından ikinci devreye daha iyi başlayan Leipzig; Sabitzer ve Werner ile tehlikeler yarattı fakat gol bulmayı başaramadı.


PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

54. dakikada Dayot Upamecano'nun faulü sonrası hakem Marco Fritz ev sahibi ekip lehine penaltı kararı verdi ancak yapılan VAR incelemesi sonucunda bu kararını iptal etti.

Kalan bölümlerlede ev sahibi ekip topla oynama oranlarındaki ciddi üstünlüğünü gol fırsatlarına çeviremekte başarılı olamadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşma öncesi rakibinin bir puan önünde liderlik koltuğunda bulunan Bayern Münih, bu sonuçla birlikte puanını 43'e çıkararak zirvedeki yerini korudu.


BUNDESLIGA'NIN 21'İNCİ HAFTASINDA ALINAN SONUÇLAR

Hertha Berlin 1 - 3 Mainz 05
Schalke 04 1 - 1 Paderborn
Freiburg 1 - 0 Hoffenheim
Werder Bremen 0 - 2 Union Berlin
Wolfsburg 1 - 1 Fortuna Düsseldorf
Bayer Leverkusen 4 - 3 Borussia Dortmund
Mönchengladbach - Köln (Ertelendi)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayern Münih 0 - 0 Leipzig | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN