Bayern Münih 0 - 0 Leipzig | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında ligin ilk iki sırasında yer alan Bayern Münih ile RB Leipzig karşı karşıya geldi.

Maça daha iyi başlayan Bayern ilk bölümlerde girişimlerde bulunsa da net bir fırsat üretmekte zorlandı. Ev sahibi ekibin ilk ciddi tehlikesi 40. dakikada gelirken Robert Lewandowski yakaladığı fırsattan sonuç alamadı.

Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından ikinci devreye daha iyi başlayan Leipzig; Sabitzer ve Werner ile tehlikeler yarattı fakat gol bulmayı başaramadı.



PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

54. dakikada Dayot Upamecano'nun faulü sonrası hakem Marco Fritz ev sahibi ekip lehine penaltı kararı verdi ancak yapılan VAR incelemesi sonucunda bu kararını iptal etti.

Kalan bölümlerlede ev sahibi ekip topla oynama oranlarındaki ciddi üstünlüğünü gol fırsatlarına çeviremekte başarılı olamadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşma öncesi rakibinin bir puan önünde liderlik koltuğunda bulunan Bayern Münih, bu sonuçla birlikte puanını 43'e çıkararak zirvedeki yerini korudu.



BUNDESLIGA'NIN 21'İNCİ HAFTASINDA ALINAN SONUÇLAR

Hertha Berlin 1 - 3 Mainz 05

Schalke 04 1 - 1 Paderborn

Freiburg 1 - 0 Hoffenheim

Werder Bremen 0 - 2 Union Berlin

Wolfsburg 1 - 1 Fortuna Düsseldorf

Bayer Leverkusen 4 - 3 Borussia Dortmund

Mönchengladbach - Köln (Ertelendi)