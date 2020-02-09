Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın davetini Sergen Yalçın sebebiyle geri çevirdi

Beşiktaş'ta bir süredir kulüpte görev alması adına görüşmeler yapılan Mircea Lucescu, Vodafone Park'ta Gaziantep FK ile oynanan maç için İstanbul'a davet edildi. Ancak 74 yaşındaki Rumen futbol adamı, ince bir düşünceye imza atıp yönetimi mest etti. Lucescu, "Gaziantep maçı ile Sergen ilk kez taraftarın karşısına çıkacak. Orada bulunarak rol çalmam doğru olmaz. Taraftarla ilk kez buluşacağı maçta herkes tadını çıkarmalı, ben başka bir gün gelirim" yanıtı verdi. Tecrübeli hocanın yarın İstanbul'da olması bekleniyor.



Mircea Lucescu

SOĞUK HAVADA 35 BİN KİŞİ

İSTANBUL'DA soğuk ve kar yağışlı havaya rağmen 35 bin Beşiktaşlı taraftar tribünlerdeki yerini aldı. 90 dakika boyunca taraftar tezahüratlarıyla takımına tam destek verdi.

TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Yalçın karşılaşma öncesi tribünlerin "Sergen takımı buraya getir" tezahüratlarını karşılıksız bırakmadı. Oyuncularını yanına alarak tribünleri selamladı. Tecrübeli çalıştırıcı maçtan sonra da taraftarın kutlamasına ortak oldu.

ATIBA'YA HEDIYE

GELDİĞİ 2013- 14 sezonundan bu yana Beşiktaş adına en fazla Süper Lig maçına çıkan (192) ve en fazla sahada kalan (16.387 dakika) oyuncu olan Atiba dün 37. yaşını kutladı. Yeni yaşına galibiyetle giren Kanadalı oyuncuyu, tribünler de tezahüratlarıyla kutladı.

YUVANA HOŞ GELDİN

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 21 bin kişinin önünde imza attığı Vodafone Park'a bu kez zorlu sınav için çıktı. Taraftarlar genç hocayı, kapalı tribünde açılan "Yuvana hoş geldin Sergen" pankartıyla karşıladı.

GÖKHAN CEZALI

BEŞIKTAŞ'TA sarı kart gören Gökhan Gönül cezalı duruma düştü. 35 yaşındaki tecrübeli sağ bek, Başakşehir deplasmanında yok.

KENAN: GÖKHAN İTİRAF EDİYOR, HÂLÂ KART!

PENALTI beklediği pozisyondan hakemi kandırmaya yönelik hareketten sarı kart gören Kenan Özer, tepkisini dile getirdi: "Gökhan Gönül'e 'Git, gerçeği söyle, senin de çoluğun çocuğun var, benim de' dedim. Adam gidiyor, 'Vurdum, penaltı' diyor, hakem bana kart veriyor. Çıldırmamak elde değil, zaten 2-0, 3-0 maç... Böyle bir şey yok kardeşim! Fair-Play yapıyor adam, hala kart." Gökhan ise, "Ben hakeme penaltı olduğunu söylemedim. Sadece 'Hocam oyuncu kendisini yere atmamış olabilir' dedim" ifadesini kullandı