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1 - 0 (MAÇ SONUCU)

, 'in 21. haftasında evinde 'nü 67. dakikada Mickael Pote'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran BB Erzurumspor bu sonuçla puanını 38'e çıkartarak ikinci sıraya yükselirken play-off yarışı veren Keçiörengücü 29 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 18:10 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 18:11 ABONE OL
BB Erzurumspor 1 - 0 Keçiörengücü MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 21. haftasında BB Erzurumspor, evinde Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

65. dakikada sağ taraftan Murat'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Oltan'ın sert vuruşu üstten dışarı çıktı.

67. dakikada Emrah'ın sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Pote, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

78. dakikada kullanılan serbest vuruşta Abdülkadir'in ortasına iyi yükselen Samet'in kafa vuruşu üsten dışarı çıktı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Caner Ak xx, Burak Cansız xx, Murat Temel xx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat xx, Aykut xx, Hasan xx, Mücahit xx, İbrahim xxx, Scuk xx (Obertan dk. 46 xxx), Hamroun xxx, Sissoko xx (Oltan dk. 56 xx), Emrah xx, Pote xxx (Batuhan dk. 74 xx)

Yedekler: Kayacan, Hasan Ayaroğlu, Osman, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Keçiörengücü: Metin xx, Abdulkadir xx, Samet xx, Erdi xx, Hüsamettin xx, İshak xx, Burak xx (Madinda dk. 71 x), Cem xx (Bokila dk. 70 x), Dialiba xxx, Uğur xx, Kone xx (Devrim dk. 82 ?)

Yedekler: Muhammed, Cihan, Süleyman, Soner

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Pote (dk.67) (BB Erzurumspor)

Kırmızı kart: Emrah Başsan (dk. 90) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Murat, İbrahim, Pote, Sehic, Hasan, Aykut ( BB Erzurumspor), Dialiba, Erdi, Metin (Keçiörengücü)

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BB Erzurumspor 1 - 0 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU)
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