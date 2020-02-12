Kayyum yok! Yola devam

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Yönetimi'ne dün mahkemeden müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılı kulübe kayyum atanmasına ilişkin dava Çağlayan Adliyesi'nde görüşüldü ve 7.Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. 'Hakim müdahalesi' riski Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim için ortadan kalkmış oldu.Geçen yıl mali yönden ibra edilen ancak idari yönden ibra edilmeyen yönetim, soluğu mahkemede almış ve Genel Kurul kararına tedbir koydurmuştu. Başkan Cengiz, tedbir kalkmadığı için görevine devam ederken,