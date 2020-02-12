Kayyum yok! Yola devam

Galatasaray Yönetimi'ne dün mahkemeden müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılı kulübe kayyum atanmasına ilişkin dava Çağlayan Adliyesi'nde görüşüldü ve 7.Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. 'Hakim müdahalesi' riski Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim için ortadan kalkmış oldu. Şimdi gözler 21 Şubat'ta gerçekleşecek 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki Genel Kurul'un iptal davasına çevrildi.
Geçen yıl mali yönden ibra edilen ancak idari yönden ibra edilmeyen yönetim, soluğu mahkemede almış ve Genel Kurul kararına tedbir koydurmuştu. Başkan Cengiz, tedbir kalkmadığı için görevine devam ederken, kulüpte olağan seçimli kongre tarihi Mayıs 2021.