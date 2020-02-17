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0 - 2 (MAÇ SONUCU)

, 'in 26. haftasında deplasmanda 'yi 2-0 mağlup etti. 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Manchester United bu sonuçla puanını 38'e yükseltirken son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Chelsea 41 puanda kaldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller ve 'dan geldi. Chelsea'nin Kurt Zouma ve Olivier Giroud ile bulduğu goller VAR incelemelerinin ardından iptal edildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 18.2.2020 00:55 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 02:24 ABONE OL
Chelsea 0 - 2 Manchester United MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de oynanan 26. hafta maçında Chelsea, sahasında Manchester United'a 2-0 yenildi.

Ligde üç haftadır kazanamayan iki takımın mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Aaron Wan-Bissaka'nın ceza alanına ortaladığı meşin yuvarlağı Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial kafa vuruşuyla uzak köşeden ağlara gönderdi ve konuk ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti.

66. dakikada Bruno Fernandes'in sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanına gelen topu Harry Maguire kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu ve Manchester United farkı ikiye çıkardı.

Kalan bölümde skoru koruyan Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, başkent deplasmanından üç puanla ayrıldı. Manchester ekibi, 1987-88 sezonundan bu yana ilk kez Chelsea'ye karşı ligdeki iki maçı da kazandı.

Bu galibiyetin ardından Manchester United 38 puana yükselirken, Chelsea 41 puanda kaldı.

Bu arada, Londra ekibinin attığı iki gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi incelemesinin ardından geçerlilik kazanmadı.

Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, 13. dakikada sakatlanarak yerini Mason Mount'a bıraktı.

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Chelsea 0 - 2 Manchester United (MAÇ SONUCU)
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