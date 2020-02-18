Bundesliga'ya Serge Gnabry damga vurdu!

BUGÜN NELER OLDU

Almanya Ligi'nde 22. hafta geride kaldı. Bundesliga'nın üst sıralarındaki ekiplerde Schalke 04 dışında puan kaybı yaşayan olmazken, Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, M'gladbach ve Bayer Leverkusen yoluna kayıpsız devam etti. Bundesliga'da haftaya damga vuran isim ise Bayern Münih'in yıldız ismi Serge Gnabry oldu. Bayern Münih, Köln deplasmanında 4-1'lik skorla kazanırken, Gnabry attığı 2 golle maçın yıldızı oldu.