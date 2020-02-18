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'ya damga vurdu!

'nde 22. hafta geride kaldı. 'nın üst sıralarındaki ekiplerde 04 dışında puan kaybı yaşayan olmazken, , Leipzig, , M'gladbach ve yoluna kayıpsız devam etti.

Giriş Tarihi: 18.2.2020 13:37 ABONE OL
Bundesliga'ya Serge Gnabry damga vurdu!
Almanya Ligi'nde 22. hafta geride kaldı. Bundesliga'nın üst sıralarındaki ekiplerde Schalke 04 dışında puan kaybı yaşayan olmazken, Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, M'gladbach ve Bayer Leverkusen yoluna kayıpsız devam etti. Bundesliga'da haftaya damga vuran isim ise Bayern Münih'in yıldız ismi Serge Gnabry oldu. Bayern Münih, Köln deplasmanında 4-1'lik skorla kazanırken, Gnabry attığı 2 golle maçın yıldızı oldu.

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Bundesliga'ya Serge Gnabry damga vurdu!
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