VAR bile yetmedi

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta dünkü idmandan önce İspanyol stoper Victor Ruiz medyaya konuştu. VAR sistemini değerlendiren Ruiz, "VAR sistemi geldikten sonra hakemlerden daha az hata yapmaları bekleniyor amaVAR sisteminin de ne kadar iyi çalıştığı tartışılır. Bizim açımızdan yorum yapmayacağım., takım olarak oyuncu olarak daha fazla sorumluluk alırsak, sonuçtan daha fazla faydalı çıkarız" dedi.Ruiz şampiyonluk şansları için ise, "Büyük bir fırsatı kaçırdık. (Başakşehir) Bu maçı kazansaydık üst sıralara yaklaşabilirdik. Ancak üstümüzde yer alan Trabzonspor ve Alanya maçlarını kazanabilirsek zirve ile aramızdaki puan farkını kapatmış olacağız. Şampiyonluk şansımızın zor olduğu kesin ama imkansız değil" diye konuştu.Beşiktaş'ın dünkü idmanına grip olan Ljajic ve kaslarında zorlanma olan N'Koudou katılmadı. Ağrıları olan Atiba da salonda çalıştı.Beşiktaş, Göztepe maçındaki kural hatasının peşini bırakmıyor. Siyahbeyazlılar, TFF'den maçın gözlemcisinin raporunu istediler.