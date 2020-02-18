VAR bile yetmedi

Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta dünkü idmandan önce İspanyol stoper Victor Ruiz medyaya konuştu. VAR sistemini değerlendiren Ruiz, "VAR sistemi geldikten sonra hakemlerden daha az hata yapmaları bekleniyor ama hakemler her zaman hata yapıyor.
VAR sisteminin de ne kadar iyi çalıştığı tartışılır. Bizim açımızdan yorum yapmayacağım. Hakemlere bakmak yerine, kendi sorumluluğumuzu artırırsak
, takım olarak oyuncu olarak daha fazla sorumluluk alırsak, sonuçtan daha fazla faydalı çıkarız" dedi.
ŞAMPİYONLUK ZOR AMA...
Ruiz şampiyonluk şansları için ise, "Büyük bir fırsatı kaçırdık. (Başakşehir) Bu maçı kazansaydık üst sıralara yaklaşabilirdik. Ancak üstümüzde yer alan Trabzonspor ve Alanya maçlarını kazanabilirsek zirve ile aramızdaki puan farkını kapatmış olacağız. Şampiyonluk şansımızın zor olduğu kesin ama imkansız değil" diye konuştu.
KARTAL'DA ÜÇ EKSİK
Beşiktaş'ın dünkü idmanına grip olan Ljajic ve kaslarında zorlanma olan N'Koudou katılmadı. Ağrıları olan Atiba da salonda çalıştı.
RAPOR İSTENİYOR
Beşiktaş, Göztepe maçındaki kural hatasının peşini bırakmıyor. Siyahbeyazlılar, TFF'den maçın gözlemcisinin raporunu istediler.