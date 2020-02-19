Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Beşiktaş - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Galatasaray...

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler, Beşiktaş - Trabzonspor derbisini ise Fırat Aydınus yönetecek.



HALİL UMUT MELER İLE İKİ TAKIM DA KAZANIYOR!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Ev sahibi Fenerbahçe, Halil Umut Meler yönetiminde çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik 2 mağlubiyet alırken, Galatasaray ise 12 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



AYDINUS İKİ TAKIMA DA YARAMIYOR

Beşiktaş - Trabzonspor maçında ise Fenerbahçe - Galatasaray derbisine göre tam tersi durum var. İki takım da Fırat Aydınus ile maç kazanmakta zorlanıyor. Beşiktaş, Fırat Aydınus yönetiminde 41 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik 14 mağlubiyet alırken, Trabzonspor ise 55 maçta 22 galibiyet, 17 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı.



HALİL UMUT MELER'İN İLK DERBİSİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiyi yönetecek olan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez dev maçta düdük çalacak.



Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) derbiye hakem Halil Umut Meler'i atadı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Abdülkadir Bitigen, AVAR'da ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan ekran başında maçı takip edecek.



İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak.