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'nın yeni golcüsü

Luis Suarez ve Ousmane Dembele'nin sakatlanması sonrası harekete geçen , ekiplerinden forması giyen 28 yaşındaki 'yi etti. 4 yıllık sözleşme imzalanan Danimarkalı forvet için 18 milyon euro ödendi. Deneyimli futbolunun serbest kalma bedeli ise 300 milyon euro olarak belirlendi.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 19:47 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 19:50 ABONE OL
Barcelona'nın yeni golcüsü Martin Braithwaite

Takımdaki golcüleri uzun süreli sakatlık yaşayan Barcelona, La Liga yönetimine başvurarak forvet transferi yapabilmek için izin istemişti. Federasyondan gelen onay sonrasında harekete geçen İspanyol devi, Leganes'in golcüsünü kadrosuna kattı.

Martin Braithwaite'ın 18 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyen Barça, Danimarkalı forvete 4 yıllık kontrat imzalattı.

2024 yılına kadar anlaşma sağlanan 28 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli ise 300 milyon euro olarak belirlendi.

Sezon başında Middlesbrough'dan Leganes'e 5 milyon euroya transfer olarak La Liga'nın yolunu tutan Braithwaite, bu sezon La Liga ve Kral Kupası'nda çıktığı 27 maçta 8 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

Barcelona'nın golcüleri Suarez ve Dembele yaşadıkları sakatlıklardan dolayı sezonu kapattılar.

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Barcelona'nın yeni golcüsü Martin Braithwaite
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