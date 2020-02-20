Takımdaki golcüleri uzun süreli sakatlık yaşayan Barcelona, La Liga yönetimine başvurarak forvet transferi yapabilmek için izin istemişti. Federasyondan gelen onay sonrasında harekete geçen İspanyol devi, Leganes'in golcüsünü kadrosuna kattı.

Martin Braithwaite'ın 18 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyen Barça, Danimarkalı forvete 4 yıllık kontrat imzalattı.

2024 yılına kadar anlaşma sağlanan 28 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli ise 300 milyon euro olarak belirlendi.

Sezon başında Middlesbrough'dan Leganes'e 5 milyon euroya transfer olarak La Liga'nın yolunu tutan Braithwaite, bu sezon La Liga ve Kral Kupası'nda çıktığı 27 maçta 8 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

Barcelona'nın golcüleri Suarez ve Dembele yaşadıkları sakatlıklardan dolayı sezonu kapattılar.