Bayern Münih 3-2 Paderborn | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 23'üncü hafta açılış maçında Bayern Münih sahasında Paderborn'u konuk etti. Allianz Arena'da oynanan zorlu karşılaşma Bayern Münih'in 3-2'lik galibiyeti ile tamamlandı.

PERDEYİ GNABRY AÇTI

Karşılıklı ataklarla başlayan zorlu karşılaşmanın 25'inci dakikasında ilk gol sesi geldi. Bayern Münih genç yıldızı Serge Gnabry ile öne geçti.

Bu gole Paderborn ilk yarının son dakikasında karşılık verdi. 44'üncü dakikada Dennis Srbeny'in attığı golle skora denge geldi ve ilk yarı 1-1 berabere sonuçlandı.

İkinci yarıda Bayern Münih baskısını artırdı. Alman devinin Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski 70'inci dakikada sahneye çıktı ve skoru 2-1'e taşıdı.





5 DAKİKA SONRA CEVAP GELDİ

Bayern Münih'in bu golüne Paderborn 5 dakika sonra karşılık verdi. 75'inci dakikada Sven Michel takımına tekrar beraberşiği getiren golü kaydetti.

SON SÖZÜ LEWA SÖYLEDİ

Karşılaşmanın son sözünü ise Lewandowski söyledi. Polonyalı golcü 88'inci dakikada attığı golle skoru 3-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 49 yaptı ve maç fazlasıyla en yakın takipçisi Leipzig ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.