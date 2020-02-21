Fenerbahçe Galatasaray derbilerine Alex de Souza damgası!

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor.

İki takım arasında son 10 yılda oynanan 25 resmi derbide Fenerbahçe 23 kez ağları havalandırırken, Galatasaray ise rakibine 22 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 45 golün 31'ini yabancı futbolcular, 13'ünü ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süredeki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Fenerbahçe'nin söz konusu 23 golünün 19'unu yabancı, 4'ünü ise Türk oyuncular kaydetti. Galatasaray'ın 22 golünün 12'sini yabancı, 9'unu da Türk oyuncular atarken, bir gol ise rakip oyuncudan geldi.

22 YABANCI OYUNCU GOL ATTI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan derbilerde 22 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 24 Ekim 2010'da oynanan ve golsüz beraberlikle tamamlanan müsabakadan bu yana yapılan 25 derbide sarı-lacivertlilerden 13, sarı-kırmızılılardan 9 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan 6 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

EN GOLCÜSÜ ALEX

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla golü sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Alex de Souza attı.

Sarı-lacivertli takımda uzun zaman forma giyen Alex, bu dönemdeki Galatasaray derbilerinde 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Alex'i üçer golle Galatasaray'dan Wesley Sneijder ile Selçuk İnan takip etti. Selçuk İnan, ayrıca söz konusu dönemdeki en golcü Türk oyuncu oldu.

İki takımın mevcut kadrolarında bulunan 7 futbolcu, rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu ve Jailson, Galatasaray derbilerinde birer kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekipte ise Selçuk İnan 3, Martin Linnes, Ryan Donk ve Henry Onyekuru birer kez Fenerbahçe ağlarını sarstı.

SON 10 SEZONDAKİ DERBİLER

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih Stat Organizasyon Skor (FB-GS) Goller 24.10.2010 Fenerbahçe Süper Lig 0 - 0 - 18.03.2011 Türk Telekom Süper Lig 2 - 1 Semih Şentürk, Alex / Kazım Kazım 07.12.2011 Türk Telekom Süper Lig 1 - 3 Alex / Eboue, Elmander, Melo 17.03.2012 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 2 Sow, Alex / Elmander, Hakan Balta 22.04.2012 Türk Telekom Süper Lig 2 - 1 Ziegler, Stoch / Selçuk İnan 12.05.2012 Fenerbahçe Süper Lig 0 - 0 - 12.08.2012 Erzurum TFF Süper Kupa 2 - 3 Alex, Kuyt / Umut Bulut (2), Selçuk İnan 16.12.2012 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Hasan Ali Kaldırım / Bekir İrtegün (kendi kalesine), Selçuk İnan 12.05.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 1 Webo (2) / Burak Yılmaz 11.08.2013 Kayseri TFF Süper Kupa 0 - 1 Didier Drogba 10.11.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 0 Emre Belözoğlu, Cristian 06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 Sneijder 25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 - 18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Alper Potuk / Sneijder (2) 08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 0 Kuyt 25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego / Olcan Adın 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 Podolski 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 Van Persie (2) 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Josef de Souza 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0 - 02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson / Donk, Linnes 14.04.2019 Ülker Süper Lig 1 - 1 Eljif Elmas / Henry Onyekuru 28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 1 - 1 -